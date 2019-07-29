Транспортная инспекция по Брестской области отчиталась о результатах деятельности

Источник материала: Виртуальный Брест

Безопасность на дороге - это в целом заслуга не конкретного человека, а совместная работа и инспектора, и водителя. Ведется непрерывная деятельность по уменьшению любой возможности риска возникновения аварийной ситуации. К огромному сожалению, сколько бы не говорилось о безопасности на дорогах, какая бы работа не велась сотрудниками Транспортной инспекции и других контролирующих служб, как бы не улучшалась организация дорожного движения, результат бывает часто плачевный…

Увеличение количества автомобильного транспорта на дорогах приводит к увеличению аварийных ситуаций, что говорит о низкой автомобильной грамотности водителей, небрежному отношению к своей жизни, жизни пассажира и пешехода на дороге.

Желание перевозчика заработать побольше денег тянет за собою ряд нарушений при осуществлении деятельности в области автомобильного транспорта, несоблюдение требований нормативных и правовых актов. Перевозчик не следит за состоянием транспортного средства, сроках прохождения техосмотра. Желание непрерывной работы автомобиля чревато для водителя несоблюдением режима труда и отдыха, усталостью, ухудшением состояния здоровья. И если эту ситуацию на дорогах бесконтрольно отпустить, может случится непоправимое.

Основной задачей Транспортной инспекции является обеспечение контроля за соблюдением производителями транспортных работ и услуг законодательства в области транспортной деятельности, требований безопасности и экологических требований при эксплуатации транспорта. Главной целью работы является сохранение жизни людей и безопасность на дорогах.

За последних полтора года Транспортной инспекцией по Брестской области проведено 2683 проверок по контролю за транспортной деятельностью. Проверено 17655 транспортных средств, выявлено 8 556 нарушений. Выходит, что каждое второе проверенное транспортное средство осуществляет перевозки с нарушениями, а 89% из которых составляют нарушения, влияющие на безопасность перевозки пассажиров и грузов.

По выявленным нарушениям 7238 лиц привлечено к административной ответственности - из них 87% привлечено за нарушения, влияющие на безопасность перевозок.

Из 6286 лиц привлеченных за нарушения, влияющие на безопасность перевозок - 5638 (90 %) допустивших нарушение режима труда и отдыха водителя.

За нарушения при выпуске на линию транспортного средства без государственного технического осмотра привлечено 360 лиц.

Из 6286 лиц привлечено 5335 при осуществлении международных автомобильных перевозок грузов, 172 лица за нарушения допущенные при осуществлении внутриреспубликанских автомобильных перевозках пассажиров,122 лица за нарушения при осуществлении международных автомобильных перевозках пассажиров и 9 лиц при перевозках пассажиров автомобилями-такси.

За этот период 360 лиц привлечено за выпуск на линию транспортного средства без государственного технического осмотра.

По результатам проведенных контрольных мероприятий Транспортной инспекцией в отношении автомобильных перевозок пассажиров выявлено 630 нарушений, из них в международном сообщении 343, и внутриреспубликанские перевозки междугородние, пригородные, городские 287. Из них основными нарушениями являются нарушения водителем режима труда и отдыха (из 156 проверенных автобусов в международном сообщении выявлено122 нарушений режима труда и отдыха). К основным нарушениям также относятся не прохождение водителем предрейсового медицинского обследования перед началом работы, провоз пассажиров сверх нормы, установленной для транспортного средства. Часто встречается нарушение выпуска на линию транспортного средства с неисправностями, при наличии которых запрещается его участие в дорожном движении.

Работа филиала Транспортной инспекции по Брестской области в 2019 году направлена на обеспечение безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом, проведение мероприятий по контролю за соблюдением субъектами хозяйствования всех форм собственности требований транспортного законодательства, соответствия подвижного состава техническим нормативно-правовым актам, санитарным нормам и правилам.

Наилучшим результатом работы сотрудников Транспортной инспекции будет сохранение самого ценного, что нам даровано – Вашей жизни и жизни Ваших близких.