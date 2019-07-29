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Ленинский район г. Бреста принял участие в конкурсе на лучшую арт-инсталляцию
30.07.2019 10:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В рамках фестиваля «
Уникальные в своем роде произведения искусства были расположены в Городском саду, вдоль Набережной Франциска Скорины и в парке культуры и отдыха.
В конкурсе арт-инсталляций приняли участие 53 предприятия, организации, учреждений образования Ленинского района г. Бреста. Каждая композиция была сделана с любовью к родному городу, авторы проявили фантазию и креативный подход. Многие предприятия обращались за помощью к профессиональным дизайнерам. Например, на изготовление «Птицы Феникс» предприятие «Брестгазоаппарат» использовало 305 веток гладиолусов. После подведения итогов, многие инсталляции займут свои почетные места на улицах нашего города.
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В рамках фестиваля «Краски Бреста» состоялся конкурс арт-инсталляций, посвященных 1000-летию Бреста. Уникальные в своем роде произведения искусства были...
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