Ленинский район г. Бреста принял участие в конкурсе на лучшую арт-инсталляцию

Источник материала: Виртуальный Брест

В рамках фестиваля « Краски Бреста » состоялся конкурс арт-инсталляций, посвященных 1000-летию Бреста.





Уникальные в своем роде произведения искусства были расположены в Городском саду, вдоль Набережной Франциска Скорины и в парке культуры и отдыха.





В конкурсе арт-инсталляций приняли участие 53 предприятия, организации, учреждений образования Ленинского района г. Бреста. Каждая композиция была сделана с любовью к родному городу, авторы проявили фантазию и креативный подход. Многие предприятия обращались за помощью к профессиональным дизайнерам. Например, на изготовление «Птицы Феникс» предприятие «Брестгазоаппарат» использовало 305 веток гладиолусов. После подведения итогов, многие инсталляции займут свои почетные места на улицах нашего города.