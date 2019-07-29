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Необычная инсталляция в Бресте: старое авто въехало в забор

30.07.2019 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте раритетный автомобиль врезался в забор частного дома. Да так, что вторая его половина осталась во Львове. 

Необычная инсталляция в Бресте: старое авто въехало в забор

Креативная «авария» вызывает только улыбки. Старенький Запорожец 1960 годов выпуска нашли по объявлению. Его отреставрировали, перекрасили в яркий цвет - на всё ушло больше года. А летом прямо под капотом распустилась клумба. Таким необычным способом хозяева решили украсить свой двор. 

Аэлита Айвазян, хозяйка дома: «Сын у меня необычный. Он очень любит красивые вещи. Где-то увидел в Одессе на пляже что-то похожее, но клумба длинная и не такая интересная. Наверное, этот дом нужно любить так сильно, чтобы вложить всю жизнь. Когда есть что-то красивое, и жизнь немножко веселее и красивее».

Вторая часть этой же машины осталась припаркованной во Львове, который славится своими креативными уличными инсталляциями.

Идея ещё не закончена, совсем скоро в брестском Запорожце появятся водитель и пассажир. Малые архитектурные формы – новое направление в развитии города. Оригинальные деревья с цветочной «кроной», солнечные часы или сантехник Афоня, который заботится о чистоте брестской воды. Правда, если на личном участке каждый сам себе хозяин, что касается общественной территории, то лучше идею согласовать с ЖКХ. Кстати, все предложения управдом принимает круглые сутки и без выходных. 

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте раритетный автомобиль врезался в забор частного дома. Да так, что вторая его половина осталась во Львове. Креативная «авария» вызывает только улыбки....
 
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