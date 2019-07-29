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Необычная инсталляция в Бресте: старое авто въехало в забор
30.07.2019 10:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Бресте раритетный автомобиль врезался в забор частного дома. Да так, что вторая его половина осталась во Львове.
Креативная «авария» вызывает только улыбки. Старенький Запорожец 1960 годов выпуска нашли по объявлению. Его отреставрировали, перекрасили в яркий цвет - на всё ушло больше года. А летом прямо под капотом распустилась клумба. Таким необычным способом хозяева решили украсить свой двор.
Вторая часть этой же машины осталась припаркованной во Львове, который славится своими креативными уличными инсталляциями.
Идея ещё не закончена, совсем скоро в брестском Запорожце появятся водитель и пассажир. Малые архитектурные формы – новое направление в развитии города. Оригинальные деревья с цветочной «кроной», солнечные часы или сантехник Афоня, который заботится о чистоте брестской воды. Правда, если на личном участке каждый сам себе хозяин, что касается общественной территории, то лучше идею согласовать с ЖКХ. Кстати, все предложения управдом принимает круглые сутки и без выходных.
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В Бресте раритетный автомобиль врезался в забор частного дома. Да так, что вторая его половина осталась во Львове. Креативная «авария» вызывает только улыбки....
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