В столкновении начальника РОВД на авто и 16-летнего велосипедиста вину признали за школьником

Источник материала: Виртуальный Брест

В конце мая в Дрогичине на ул. Мелиоративной произошла авария с участием начальника местной милиции и несовершеннолетнего велосипедиста. Сотрудник выезжал на авто из двора, а подросток двигался на велосипеде мимо магазина и на выезде с придомовой территории въехал в бок машины. На днях стало известно, что в ДТП с участием Юрия Котыша вину признали за велосипедистом.





Фото: 1reg.by

Ребенок ударился, черный Renault Duster получил повреждения в районе переднего крыла, поврежден и велосипед. В месте, где случилось ДТП, видимость ограничена высоким зданием и забором. Отец мальчика подтвердил, что инцидент имел место. Ребенок, по словам отца, получил ушибы, его осмотрели в больнице, и в тот день он забрал сына. Сам он утверждал, что в документах указал: претензий к водителю не имею никаких.

В пресс-службе МВД сообщали, что ДТП было оформлено в соответствии с действующим законодательством.





Фото: 1reg.by: Вид по предполагаемому направлению движения велосипедиста





Фото: 1reg.by: Из данного направления мог двигаться автомобиль

Вот как прокомментировал произошедшее сам Юрий Котыш: «Находился в отпуске. В тот день (23 мая) на своем личном автомобиле выезжал со стороны дома №65 на улицу Мелиоративную. Ехал со скоростью не более 20 км/ч. Слева проходит тротуарная дорожка, по которой из-за стоящего на углу дома неожиданно выехал велосипедист и въехал в мое авто. Я вызвал ГАИ . Дождавшись прибытия сотрудников Госавтоинспекции, отвез 16-летнего велосипедиста в приемный покой районной больницы, поскольку у того имелись незначительные ссадины и ушибы, где его осмотрели медики, сделали рентген. Я, в свою очередь, освидетельствовался и сдал кровь на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения. Говоря о технических последствиях ДТП: от удара у велосипеда погнулось переднее колесо, а на моем автомобиле повреждено левое крыло».

Сообщалось, что семья велосипедиста претензий к водителю автомобиля не имела, денег на ремонт машины (вопреки слухам в соцсетях) Юрий Котыш у них не требовал.





фото - www.drogichin.by

На днях местное издание «Дрогичин.by» в интервью с начальником РОВД указало, чем закончилось это дело: «Управлением ГАИ УВД Брестского облисполкома по данному факту был назначен ряд проверок и экспертиз. В настоящий момент все разбирательства завершены. В результате проведенных экспертиз и иных проверочных мероприятий установлена вина в ДТП велосипедиста, который привлечен к административной ответственности».