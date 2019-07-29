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В столкновении начальника РОВД на авто и 16-летнего велосипедиста вину признали за школьником
30.07.2019 10:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В конце мая в Дрогичине на ул. Мелиоративной произошла авария с участием начальника местной милиции и несовершеннолетнего велосипедиста. Сотрудник выезжал на авто из двора, а подросток двигался на велосипеде мимо магазина и на выезде с придомовой территории въехал в бок машины. На днях стало известно, что в ДТП с участием Юрия Котыша вину признали за велосипедистом.
Фото: 1reg.by
Ребенок ударился, черный Renault Duster получил повреждения в районе переднего крыла, поврежден и велосипед. В месте, где случилось ДТП, видимость ограничена высоким зданием и забором. Отец мальчика подтвердил, что инцидент имел место. Ребенок, по словам отца, получил ушибы, его осмотрели в больнице, и в тот день он забрал сына. Сам он утверждал, что в документах указал: претензий к водителю не имею никаких.
В пресс-службе МВД сообщали, что ДТП было оформлено в соответствии с действующим законодательством.
Фото: 1reg.by: Вид по предполагаемому направлению движения велосипедиста
Фото: 1reg.by: Из данного направления мог двигаться автомобиль
Вот как прокомментировал произошедшее сам Юрий Котыш: «Находился в отпуске. В тот день (23 мая) на своем личном автомобиле выезжал со стороны дома №65 на улицу Мелиоративную. Ехал со скоростью не более 20 км/ч. Слева проходит тротуарная дорожка, по которой из-за стоящего на углу дома неожиданно выехал велосипедист и въехал в мое авто. Я вызвал
Сообщалось, что семья велосипедиста претензий к водителю автомобиля не имела, денег на ремонт машины (вопреки слухам в соцсетях) Юрий Котыш у них не требовал.
фото - www.drogichin.by
На днях местное издание «Дрогичин.by» в
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В конце мая в Дрогичине на ул. Мелиоративной произошла авария с участием начальника местной милиции и несовершеннолетнего велосипедиста. Сотрудник выезжал на...
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