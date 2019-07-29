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Праздник первого снопа в Киселях

30.07.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

В филиале «Вировлянский» традиционно начинают уборку зерновых после проведения праздника зажинок. Аграрии верят, что традиция, которую чтили и соблюдали наши предки, способствует эффективной и оперативной уборке урожая, тому, чтобы работникам содействовала погода и ни одно драгоценное зёрнышко не было потеряно. Инициаторами яркого мероприятия, которое в этом году прошло 23 июля на поле возле д. Кисели, выступили руководство филиала и профсоюзная «первичка».

Праздник первого снопа в Киселях

Труженики филиала в этом году не ждут милости от природы. Аномально дождливый июль долго не давал комбайнам выйти на поля. Поэтому теперь работники предприятия стараются рационально использовать каждую погожую минуту, чтобы собрать урожай и доставить его к месту назначения.

  На поле возле д. Кисели выстроили в ряд всю зерноуборочную технику комбайнеры филиала, чтобы получить благословение на битву за урожай-2019. В адрес тружеников звучали напутственные слова от руководства района и предприятия, благословение от иеромонаха Тихона. Работники Центра традиционной культуры и народного творчества Городокского района и Бычихинского СДК подготовили музыкальную программу с соблюдением всех традиций зажиночного обряда. На поле в этот день звучали народные песни. Специально к празднику собрали и украсили первый сноп, который наши предки называли «Гаспадаром».

  В этом году комбайнерам «Вировлянского» предстоит убрать зерновые с площади более 2 тыс. га. Причём многое зависит не только от трудолюбия и опыта экипажей зерноуборочных комбайнов, но и от погоды. «В добрый путь!» — сказал директор филиала «Вировлянский» Вадим Толкач, и техника ожила, один за одним поехали комбайны по золотой ниве, и первые тонны зерна пошли в бункеры.


Праздник первого снопа в Киселях

  В праздничной обстановке отметили передовиков предприятия, которые показали лучшие результаты на уборе зелёной массы, и вручили им подарки и грамоты от райкома профсоюза работников АПК. В их число вошёл Олег Щербинский, который на «Джон-Дире-7480» измельчил 6563 тонны «зелёнки». Лучшим в районе на косьбе трав стал Сергей Унуковский, который на «Беларус-3022» с КПР-9 скосил травы на площади 904 га. Лидирующую позицию занял и Дмитрий Щербаков, который на «Амкодоре-352» затрамбовал 5680 тонн сенажной и силосной массы. Не отстают от более опытных товарищей и молодые работники филиала. Районными передовиками на измельчении зелёной массы стали Сергей Евдокимов и Иван Сидоров, которые измельчили 4223 и 491 тонну соответственно. На отвозке «зелёнки» отличные результаты показали Иван Сидоров и Максим Гашенко. Они перевезли 1614 и 1425 тонны. Первым в итоговой таблице среди работников, задействованных на косьбе трав, является работник «Вировлянского» Андрей Янченко, который на «Фендт-936» с КПР-9 скосил травы на 1316 га.

Любовь ШЛЕЙКО.

 
 
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В филиале «Вировлянский» традиционно начинают уборку зерновых после проведения праздника зажинок. Аграрии верят, что традиция, которую чтили и соблюдали наши...
 
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