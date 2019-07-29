Геннадий Соловей– председатель Гомельского облисполкома

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны



30 июля состоялась внеочередная сессия Гомельского областного Совета депутатов, на которой по согласованию с Президентом Беларуси был утвержден председатель Гомельского облисполкома.

Депутаты единогласно утвердили на должность руководителя Гомельщины 56-летнего Геннадия Соловья, который с ноября 2018 года работал первым заместителем председателя Гомельского облисполкома.

Геннадий Михайлович сменил на посту руководителя Гомельской области Владимира Дворника, занимавшего данную должность с декабря 2010 года, и ставшего в апреле этого года вице-премьером правительства Беларуси. До сегодняшнего дня Геннадий Соловей — фактически исполнял обязанности губернатора, работая в должности первого заместителя председателя Гомельского облисполкома.

Во время назначения 29 июля, как сообщает БЕЛТА, Президент охарактеризовал нового губернатора как человека, способного действовать быстро, решительно, без долгих колебаний. Такие качества очень важны для руководителя, так как обстановка в мире и в стране не оставляет возможностей для длительных дискуссий. «Ошиблись — по пути исправите, немножко подкорректируете курс. Но времени нет. Выборы одни, выборы вторые, будет непросто», — резюмировал глава государства.

Родился Геннадий Соловей в д. Туполы Новогрудского района Гродненской области в 1963 году.

Окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию и Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

Трудовую деятельность начинал зоотехником колхоза имени Ленина Несвижского района Минской области.

С 1989 по 2012 год работал старшим зоотехником, заместителем председателя, председателем СПК, затем директором ОАО «Лань-Несвиж».

С марта 2012-го — первый заместитель председателя — начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Несвижского райисполкома.

В 2012 — 2018 годах руководил Клецким райисполкомом Минской области, а в 2018 году возглавил Несвижский районный исполнительный комитет.

Алесь ИВАНЕНКО.