Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах сельхозпредприятий района

Источник материала: Газета Авангард

Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг соблюдения требований пожарной безопасности на объектах КСУП «Кривск» (руководитель Шевчук Сергей Романович).

В ходе проведения мониторинга было установлено, что руководством предприятия не на должном уровне уделяется внимание организации пожарной безопасности на объектах. Не ведется контроль за технически исправным состоянием первичных средств пожаротушения. Автотранспортные средства, здания и сооружения не в полном объеме укомплектованы первичными средствами пожаротушения. С работниками предприятий не своевременно проводятся противопожарные инструктажи и обучение работников мерам пожарной безопасности.

Руководителю сельхозпредприятия вручены рекомендации об устранении нарушений, установлены сроки выполнения.