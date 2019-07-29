Умер советский разведчик, добывший кровь, зараженную лихорадкой Эбола

Источник материала: Tut.by

29 июля ушел из жизни советский разведчик, полковник в отставке Службы внешней разведки Украины Анатолий Баронин. Ему было 86 лет, проинформировали в пресс-службе ведомства.



Фото: Служба внешней разведки Украины

В 1970-х годах в Нигерии Баронин сумел выполнить важнейшее задание: в сжатые сроки он получил информацию о новой болезни — лихорадке Эбола. Разведчик добыл пробирки с кровью, зараженной вирусом Эбола, после чего те специальным рейсом отправились в СССР. Служба внешней разведки добавляет, что тогда немецкий журнал Stern назвал Баронина выдающимся мастером шпионажа.

Анатолий Баронин трижды был резидентом советской внешней разведки. В 1991 году он вышел в запас и работал профессором Института внешней разведки Украины, где готовил кадры.

Последние пять лет он работал замначальника управления разведки в Киеве. Был удостоен почетного звания «Заслуженный работник образования Украины», награды «Почетный сотрудник Службы внешней разведки Украины», кавалер ордена Даниила Галицкого.