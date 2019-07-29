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Послушайте трек, который установил рекорд пребывания в чартах (спойлер: это, конечно же, рэп)

30.07.2019 10:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Песня Old Town Road рэпера Lil Nas X первой в истории продержалась на первом месте в хит-параде Billboard Hot 100 на протяжении 17 недель подряд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter журнала Billboard.

Песня, которую 20-летний музыкант записал в этом году дуэтом с кантри-певцом Билли Рэем Сайрусом, стартовала в чарте Billboard на 19-м месте в разделе музыки в стиле кантри. Позднее композицию из-за того, что она не в полной мере соответствовала указанной стилистике, переместили в Billboard Hot 100, состоящий из композиций разных жанров.

Old Town Road называется лучшей уже 17 недель подряд. До сих пор рекордсменами являлись поп-звезда Мэрайя Кэри с песней One Sweet Day, которую она выпустила в 1995 году в сотрудничестве с квартетом Boyz II Men, а также пуэрториканцы Луис Фонси и Дэдди Янки, покорившие с канадским певцом Джастином Бибером в 2017 году меломанов песней Despacito. Эти хиты удерживали первое место в «горячей сотне» журнала Billboard по 16 недель подряд.

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