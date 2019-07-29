Врач на селе — больше, чем врач

Найти подход к каждому пациенту, не иметь права на ошибку, вовремя и профессионально оказать помощь, убедить человека обследоваться или даже начать принимать лекарства, и, самое главное, не потерять доверия людей — к сельскому врачу, пожалуй, эти требования предъявляются наиболее жестко. Это в большом городе пациент может и не вспомнить врача, к которому он обращался, а на селе — все на виду, и все друг друга знают, и поэтому врача воспринимают как «своего» человека, доверяя ему не только заботу о своем физическом здоровье, но и даже делясь своим, сокровенным…

Кому-то надо сдать анализы, кому-то проконсультироваться с врачом, кому-то пройти физиопроцедуры… И пусть медицинскую помощь в амбулатории оказывают только по основным специальностям (количество врачебных должностей в амбулаториях не бывает больше 5, а если пациент нуждается в других видах медицинской помощи, его направляют в соответствующие учреждения внебольничной или стационарной помощи), сельские доктора не раз доказывает свой профессионализм.

Драчковская врачебная амбулатория принимает своих пациентов, оказывая полный комплекс услуг. Пятый год возглавляет учреждение здравоохранения Людмила Николаевна Залевская, врач с большим стажем и опытом. В этом году за добросовестный труд и профессионализм она была награждена Почетной Грамотой Миноблисполкома.

— За нашей амбулаторией закреплено 13 деревень, часть Пекалинского и часть Драчковского сельсоветов, — рассказывает Людмила Николаевна. — Шеметово, Яворовщина, Шабуни, Пекалин, Пятилетка, Вызволенье и Драчково, Большие и Малые Ляды, поселок Ляды, Слободка, Старина и Полянка. Население 2374 человека, среди них — 340 несовершеннолетних. Летом еще приезжает много дачников, и, конечно, они тоже обращаются к нам как за неотложной помощью, так и планово.





Первая специфическая черта работы медика на селе — удаленность пациентов от лечащего врача. Большинство больных зависят от расписания общественного транспорта. Для посещения пациентов на дому ЦРБ выделяет машину, но при возможности близкие заболевшего и сами приезжают за доктором.

— Летом в амбулатории не так многолюдно, а зимой, в сезон простуд, на приеме бывает до 50 человек, — говорит заведующий Драчковской ВА. — В среднем в день принимаем человек 28-30. Прием веду до обеда, после — другая работа. Но особенности сельской амбулатории еще и в том, что люди идут к нам в любое время, и в своей помощи я им не отказываю. Как только я стала работать здесь, жители еще присматривались ко мне, сейчас я уже «своя», и ко мне приходят не только как к профессионалу, но и, порой, поделиться своими радостями, новостями. А это значит, мне доверяют. Только на основе взаимоуважения врача и пациента можно добиться результата.

Главная отличительная черта сельского доктора – его универсальность. Узких специалистов в амбулаториях нет, при необходимости пациент направляется в районную поликлинику. Поэтому терапевт в сельской местности должен обладать глубокими знаниями и умениями из разных областей медицины, чтобы назначить лечение в очевидных случаях. Современная медицина обладает современными технологиями, с помощью которых можно диагностировать любое заболевание.

У сельских докторов в арсенале не всегда под руками современная аппаратура, при этом ответственность за здоровье пациента не меньше.

При амбулатории работает лаборатория, где можно сделать различные анализы: общие крови и мочи, «на сахар», соскоб на энтеробиоз и другие. Из Смолевичей приезжает передвижной пульмоскан, где можно пройти флюорографию. В амбулатории можно получить и физиотерапевтические процедуры, такие как УВЧ, электрофорез, тубус-кварц, уфо крови и другие. Организован и дневной стационар на две койки.





— Лечение в дневном стационаре наши пациенты проходят с удовольствием, — говорит Людмила Николаевна. — В основном, это курсы лечения сосудистыми, поддерживающими сердечными препаратами. Приходят и на уколы, если мы назначаем амбулаторное лечение. В ЦРБ, как уже говорила, пациентов направляем только к узким специалистам.

Как отмечает Людмила Николаевна, у них в коллективе все медработники владеют смежными специальностями, все могут снять электрокардиограмму, сделать любую инъекцию, поставить капельницу.

—У нас замечательный коллектив, — признается Людмила Николаевна. — Слаженный, дружный. А это — залог успешной работы. У нас трудится замечательный стоматолог Владимир Александрович Ематинов, опытная акушерка и лаборант Татьяна Николаевна Гучек, давно работают две участковые медсестры: Светлана Викторовна Андреенко и Наталья Владимировна Юшко, которые пользуются большим уважением не только среди коллег, но и среди местных жителей. Не так давно коллектив пополнила молодой специалист помощник врача Анна Игоревна Можейко, которая делает первые шаги в профессии, но уже зарекомендовала себя как ответственный работник. Говоря о коллективе, нельзя не сказать и о Геннадии Васильевиче Михейчике, который следит за чистотой в амбулатории, «закрывает» все наши бытовые хозяйственные вопросы, чем нам очень помогает.





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Не зря говорят, что врач на селе – больше, чем врач. Изо дня в день небольшому дружному коллективу Драчковской врачебной амбулатории сельчане доверяют самое ценное – жизнь и здоровье. А порой приходят, чтобы поделиться радостью или когда «болит» душа. Медики, преданные своей профессии, щедро дарят людям свои внимание и заботу.

Ольга ЦЫБУЛЬКО.

Фото автора.