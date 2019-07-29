Районный кубок по торфофутболу разыграли в минувшие выходные

В минувшие выходные на торфяном месторождении Высокое разыграли районный кубок по торфяному футболу.

Данные соревнования в районе проходят во второй раз. В прошлом году чемпионом в столь необычном футбольном состязании стала команда Усяжского сельсовета.

В этом году желание принять участие в кубке выразили 8 команд: ОАО «ТБЗ Усяж», ОАО «Зеленоборское», РЭС г.Смолевичи, «Союз» г. Жодино, ГУ «Центр физической культуры и спорта Смолевичского района», «Легенда» д. Избицкое, «Круг друзей» д. Избицкое и сборная Усяжского сельсовета.





Организаторами соревнований выступили Усяжский сельисполком, ОАО «ТБЗ Усяж» и ФОК поселка Усяж.

Как отметил председатель Усяжского сельисполкома Алексей Горбач, данные соревнования станут для района традиционными:

— Этот вид футбола вызывает высокий интерес и у спортсменов, и у болельщиков. Надеемся, количество команд-участниц с каждым годом будет увеличиваться.





Второй год подряд погода на день соревнований выдается дождливая, как по заказу.

— Так, в принципе, и задумано. Ведь если торф на поле мокрый, это усложняет игру и придает соревнованиям еще больше зрелищности, а участникам — веселого настроения и азарта. Именно так и произошло. И участникам соревнований, и болельщикам дождь нисколько не помешал насладиться увлекательной игрой. Скорее, наоборот — отыграли с азартом, и в удовольствие, — продолжил рассказ Алексей Сергеевич.

Для болельщиков и команд у соревновательного поля было организована выездная торговля, коллектив Дома культуры поселка Усяж помог с музыкальным сопровождением, сотрудники участка ЖКХ поселка помогли с установкой необходимого оборудования, также большую помощь в проведении соревнований оказали специалисты ФОК поселка Усяж.

Скучать не пришлось никому, а что касается зрелищности — тут и говорить нечего, ее хватило с лихвой.





По итогам соревнований на пьедестал почета поднялись, как водится, три команды. Третье место завоевала сборная Усяжского сельсовета, второе место в упорной борьбе отстояли спортсмены команды РЭС г. Смолевичи, а победителем нынешнего сезона была признана команда «Круг друзей» д. Избицкое.

Кроме команд-призеров на соревнованиях были отмечены лучшие игроки. Так, титул «Лучшего нападающего» был присужден Антону Сергееву (команда Усяжского сельсовета), «Лучшим вратарем» был признан Сергей Шиманович (команда «Круг друзей» д. Избицкое), а «Лучшим защитником» стал Павел Лазарчик (команда РЭС. Г.Смолевичи.) Приз зрительских симпатий достался Павлу Сермяжко (команда Усяжского сельсовета).





Все команды были награждены дипломами, памятными подарками от Усяжского сельисполкома, участники-призеры — медалями, а победители увезли с собой переходящий кубок районных соревнований по торфяному футболу.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

На снимках: 1) команды-участницы; 2),3) «горячие моменты игры; 4) минутка отдыха; 5) дружеское рукопожатие.

Фото Александра ВОЛОДЬКО.