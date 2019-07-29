Новые станции минского метро откроются в первой половине 2020 года

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На станции «Ковальская слобода» заканчиваются отделочные работы, а на «Юбилейной площади» к ним пока не приступили, сообщает телеканал ОНТ. Заканчиваются работы по строительству на станции «Вокзальная».

Сдать четыре станции третьей линии минского метро собираются в первой половине 2020 года. Пробный поезд запустят уже в январе.

Станция «Вокзальная» станет единственной в столичном метро с наземным вестибюлем.