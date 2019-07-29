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Новые станции минского метро откроются в первой половине 2020 года

30.07.2019 10:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Новые станции минского метро откроются в первой половине 2020 года
Фото из открытых источников

На станции «Ковальская слобода» заканчиваются отделочные работы, а на «Юбилейной площади» к ним пока не приступили, сообщает телеканал ОНТ. Заканчиваются работы по строительству на станции «Вокзальная».

Сдать четыре станции третьей линии минского метро собираются в первой половине 2020 года. Пробный поезд запустят уже в январе.  

Станция «Вокзальная» станет единственной в столичном метро с наземным вестибюлем. 

«Будут два пешеходных тоннеля, которые соединят первую и третью линии метро. Пассажиропоток будет разделён на два. То есть при переходе с одной станции на другую пассажиры не будут встречаться. Они будут идти по разным тоннелям. В тоннелях будут как пешеходные зоны, так и зоны с траволаторами, которые будут помогать нашим пассажирам», – сказал заместитель главного инженера тоннельного отряда предприятия «Минскметрострой» Андрей Серафимович

Новые станции минского метро откроются в первой половине 2020 года
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На новых станциях работы по строительству вступили в завершающую стадию.
 
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