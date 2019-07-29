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В Вороновском районе пограничники со стрельбой задерживали нарушителя

30.07.2019 10:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Вороновском районе пограничники со стрельбой задерживали нарушителя
Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

28 июля вечером в 30 метрах от границы с Литвой пограничники обнаружили Jeep без номеров. Рядом с машиной был неизвестный. 

Увидев стражей порядка, мужчина вскочил в машину и попытался скрыться. После того как водитель проигнорировал требования об остановке, пограничники применили табельное оружие. 

Машину с пробитыми колесами нашли на поле. Спустя несколько часов по месту жительства обнаружили и водителя. 

Свое пребывание на режимной территории житель деревни Бражельцы Вороновского района объяснил сбором даров природы, сообщили в Госпогранкомитете. 

В Вороновском районе пограничники со стрельбой задерживали нарушителя
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По словам мужчины, он пытался скрыться от правоохранителей, потому что чего-то испугался.
 
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