В Вороновском районе пограничники со стрельбой задерживали нарушителя

Источник материала: Аргументы и факты

28 июля вечером в 30 метрах от границы с Литвой пограничники обнаружили Jeep без номеров. Рядом с машиной был неизвестный.

Увидев стражей порядка, мужчина вскочил в машину и попытался скрыться. После того как водитель проигнорировал требования об остановке, пограничники применили табельное оружие.

Машину с пробитыми колесами нашли на поле. Спустя несколько часов по месту жительства обнаружили и водителя.