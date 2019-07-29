Растворимый цикорий полезные свойства и противопоказания

Источник материала: Новости Хотимска

Польза растворимого цикория достаточно велика. Такой порошок получают из корня растения самого цикория, который относится к многолетним травам семейства Астровых. Цикорий встречается произрастающим возле дороги, на лужайках, а то и вовсе на пустынной местности, растение не привередливое, распространенное, и легко приспособленное к любой почве. Цветет сиреневыми цветочками, а корень растения достигает длины до 15 метров. В высушенном виде корень применим не только в кондитерских изделиях, но и прекрасно служит дополнением к кофейным напиткам. Рассмотрим подробнее, полезные свойства и противопоказания растворимого цикория. Растение встречается повсеместно, во многих уголках планеты. Даже в народной медицине нашлось ему назначение. Культивация растения происходит исходя из полезных свойств и применительно в качестве заменителя кофе. Люди, которым противопоказан кофе, заменяют именно растворимым цикорием, вкус конечно не идентичен кофе, зато имеет больше достоинств и полезных свойств.

Состав растворимого цикория

Растворимый цикорий производят в виде жидкого экстракта или сухого порошка. И тот и другой разводится теплой водой или молоком, получаемый напиток очень похож на кофе. Но отличает их то, что растворимый цикорий абсолютно не содержит кофеин и имеет сладость, без добавления сахара. А вещество инулин в составе, помогает выводить из организма вредные вещества и холестерин. Его содержание в корне достигает почти 60 процентов. Свойства инулина позволяют наладить пищеварительную систему и улучшить обмен веществ. Инулин очень полезен кишечнику, поскольку является пищей полезных бактерий, обитающих в нем. Регулярное употребление растворимого цикория с легкостью восстановит кишечную микрофлору. Кроме этого полезного вещества, корень содержит витамины A, B1, B2, B4, B5, B6, B9, C, E, PP, K, микро- и макроэлементы, органические кислоты, фолиевая кислота, белки, углеводы, фенолы, дубильные вещества, эфирные масла.





Полезные свойства

Растение подразделяется на два основных вида: салатный подвид и обыкновенный. Именно из корня обыкновенного вида налажено производство напитков, что касается салатного, его листьями заменяют гарниры или используют в качестве ингредиента в салатах. Чаще всего в напитках, цикорий используют в растворимой форме, может быть как жидкий сироп, так и сухой порошок. В любом случае они обладают равноценными полезными свойствами:

Укрепляет иммунитет. Благодаря присутствию сильного пробиотика инулина в корне, происходит стимуляция естественного размножения в кишечнике полезных бактерий, которые отвечают за функции пищеварения и способствуют здоровой микрофлоре.

Антиоксидантные свойства. Фенольные смолы в составе цикория избавляют наши клетки от свободных радикалов, тем самым предупреждая болезни онкологического характера.

Желчегонное свойство. Стимулирует выделение желчи и воздействует на мелкие камушки в желчном пузыре, путем растворения. В случае обнаружения небольших камней в желчном, рекомендовано употребление цикория, как дополнение к основной терапии.

Профилактическое действие на сердечно — сосудистую систему. Укрепляет сердечную мышцу, предотвращает атеросклероз и гипертонию. Фенолы в корне обладают антиаритмическим действием.

Оказывает положительный эффект на лишний вес. Инулин воздействует на гормон голода, соответственно уменьшается повышенная тяга к еде. Употребление порошка для снижения веса эффективно в комплексной борьбе за похудение.

Обладает противовоспалительным и обезболивающим свойством, применительно для лечения артрита и миозита. Устраняет воспалительные процессы в суставах и мышцах.

Эффективно снижает уровень сахара в крови. Даже с наличием второго типа диабета. Всему заслугой инулин, который является полимером фруктозы, он не повышает сахар в крови, а следовательно полностью безопасен диабетикам, а так же людям страдающим лишним весом.

Цикорий обладает успокоительным свойством. Употребляя его перед сном, можно почувствовать седативное действие, уменьшит тревожность и стресс, расслабляет и устраняет беспокойство. Все эти факторы налаживают гормональный фон и предупреждают раннее старение организма.

Тонизирующее действие. Цикорий, не хуже кофе придает бодрости и быстро пробуждает с утра, притом, что не содержит кофеина. Такой тонизирующий напиток прогонит головную боль, мигрень и настроит на положительный ритм.

Налаживает работу кишечника, устраняет запоры. Обладает мягким слабительным действием, естественным путем очищает кишечник.

Антибактериальные свойства. Благодаря дубильным веществам в составе, обладает антисептическим действием, снимающим воспаления в ротовой полости.

Кому навредит прием цикория, противопоказания

Особого вреда цикорий не приносит, за исключением редких случаев индивидуальной непереносимости продукта. В любом случае, при первом знакомстве с растворимым напитком, начните прием с малых доз. И помните, чрезмерное увлечение продуктом может вызывать, диарею, метеоризм и расстройства пищеварительных функций. Напиток не желателен к употреблению при бронхите, астме, геморрое, с обостренными заболеваниями ЖКТ, печени, почек, желчного пузыря. Воздержитесь от приема во время сильного кашля и с заболеваниями нервной системы. Поскольку цикорий имеет свойство расширять кровеносные сосуды, противопоказан прием с заболеванием варикоза.





Польза и вред растворимого цикория имеют тонкую границу. Поэтому говоря о полезных свойствах аскорбиновой кислоты, входящей в его состав, нужно помнить, что витамин C может негативно воздействовать на некоторых людей, склонных к аллергии. Прием даже минимальных доз этого продукта не исключает возможность проявления аллергических реакций. Поэтому, решив ввести в свой рацион питания цикорий, посоветуйтесь со специалистом. В иных случаях, полезные свойства цикория обладают лишь положительными качествами.

Сколько можно пить в день?

Если вы почитатель кофе и вам трудно сразу отказаться от этого напитка, вводите цикорий постепенно, добавляя мелкими дозами к кофе. Со временем вы привыкните ко вкусу и увеличите дозу цикория, а может, и вовсе перейдете на чистый порошок цикория. Главное не переусердствовать с приемом, оптимальная суточная доза не более трех чашек, и желательно пить в дневное время. Готовят напиток очень легко, на одну чашку достаточно двух чайных ложек, заливают горячей водой, сахар, мед по желанию. Пьют в чистом виде или с молоком.