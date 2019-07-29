ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Растворимый цикорий полезные свойства и противопоказания

30.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Хотимска

Польза растворимого цикория достаточно велика. Такой порошок получают из корня растения самого цикория, который относится к многолетним травам семейства Астровых. Цикорий встречается произрастающим возле дороги, на лужайках, а то и вовсе на пустынной местности, растение не привередливое, распространенное, и легко приспособленное к любой почве. Цветет сиреневыми цветочками, а корень растения достигает длины до 15 метров. В высушенном виде корень применим не только в кондитерских изделиях, но и прекрасно служит дополнением к кофейным напиткам. Рассмотрим подробнее, полезные свойства и противопоказания растворимого цикория. Растение встречается повсеместно, во многих уголках планеты. Даже в народной медицине нашлось ему назначение. Культивация растения происходит исходя из полезных свойств и применительно в качестве заменителя кофе. Люди, которым противопоказан кофе, заменяют именно растворимым цикорием, вкус конечно не идентичен кофе, зато имеет больше достоинств и полезных свойств.

Состав растворимого цикория

Растворимый цикорий производят в виде жидкого экстракта или сухого порошка. И тот и другой разводится теплой водой или молоком, получаемый напиток очень похож на кофе. Но отличает их то, что  растворимый цикорий абсолютно не содержит кофеин и имеет сладость, без добавления сахара. А вещество инулин в составе, помогает выводить из организма вредные вещества и холестерин. Его содержание в корне достигает почти 60 процентов. Свойства инулина позволяют наладить пищеварительную систему и улучшить обмен веществ. Инулин очень полезен кишечнику, поскольку является пищей полезных бактерий, обитающих в нем. Регулярное употребление растворимого цикория с легкостью восстановит кишечную микрофлору. Кроме этого полезного вещества, корень содержит витамины A, B1, B2, B4, B5, B6, B9, C, E, PP, K, микро- и макроэлементы, органические кислоты, фолиевая кислота, белки, углеводы, фенолы, дубильные вещества, эфирные масла.

Растворимый цикорий полезные свойства и противопоказания

Полезные свойства

Растение подразделяется на два основных вида: салатный подвид и обыкновенный. Именно из корня обыкновенного вида налажено производство напитков, что касается салатного, его листьями заменяют гарниры или используют в качестве ингредиента в салатах. Чаще всего в напитках, цикорий используют в растворимой форме, может быть как жидкий сироп, так и сухой порошок. В любом случае они обладают равноценными полезными свойствами:

  • Укрепляет иммунитет. Благодаря присутствию сильного пробиотика инулина в корне, происходит стимуляция естественного размножения в кишечнике полезных бактерий, которые отвечают за функции пищеварения и способствуют здоровой микрофлоре.
  • Антиоксидантные свойства. Фенольные смолы в составе цикория избавляют наши клетки от свободных радикалов, тем самым предупреждая болезни онкологического характера.
  • Желчегонное свойство. Стимулирует выделение желчи и воздействует на мелкие камушки в желчном пузыре, путем растворения. В случае обнаружения небольших камней в желчном, рекомендовано употребление цикория, как дополнение к основной терапии.
  • Профилактическое действие на сердечно — сосудистую систему. Укрепляет сердечную мышцу, предотвращает атеросклероз и гипертонию. Фенолы в корне обладают антиаритмическим действием.
  • Оказывает положительный эффект на лишний вес. Инулин воздействует на гормон голода, соответственно уменьшается повышенная тяга к еде.  Употребление порошка для снижения веса эффективно в комплексной борьбе за похудение.
  • Обладает противовоспалительным и обезболивающим свойством, применительно для лечения артрита и миозита. Устраняет воспалительные процессы в суставах и мышцах.
  • Эффективно снижает уровень сахара в крови. Даже с наличием второго типа диабета. Всему заслугой инулин, который является полимером фруктозы, он не повышает сахар в крови, а следовательно полностью безопасен диабетикам, а так же людям страдающим лишним весом.
  • Цикорий обладает успокоительным свойством. Употребляя его перед сном, можно почувствовать седативное действие, уменьшит тревожность и стресс, расслабляет и устраняет беспокойство. Все эти факторы налаживают гормональный фон и предупреждают раннее старение организма.
  • Тонизирующее действие. Цикорий, не хуже кофе придает бодрости и быстро пробуждает с утра, притом, что не содержит кофеина. Такой тонизирующий напиток прогонит головную боль, мигрень и настроит на положительный ритм.
  • Налаживает работу кишечника, устраняет запоры. Обладает мягким слабительным действием, естественным путем очищает кишечник.
  • Антибактериальные свойства. Благодаря дубильным веществам в составе, обладает антисептическим действием, снимающим воспаления в ротовой полости.

Кому навредит прием цикория, противопоказания

Особого вреда цикорий не приносит, за исключением редких случаев индивидуальной непереносимости продукта. В любом случае, при первом знакомстве с растворимым напитком, начните прием с малых доз. И помните, чрезмерное увлечение продуктом может вызывать, диарею, метеоризм и расстройства пищеварительных функций. Напиток не желателен к употреблению при бронхите, астме, геморрое, с обостренными заболеваниями ЖКТ, печени, почек, желчного пузыря. Воздержитесь от приема во время сильного кашля и с заболеваниями нервной системы. Поскольку цикорий имеет свойство расширять кровеносные сосуды, противопоказан прием с заболеванием варикоза.

Растворимый цикорий полезные свойства и противопоказания

Польза и вред растворимого цикория имеют тонкую границу. Поэтому говоря о полезных свойствах аскорбиновой кислоты, входящей в его состав, нужно помнить, что витамин C может негативно воздействовать на некоторых людей, склонных к аллергии. Прием даже минимальных доз этого продукта не исключает возможность проявления аллергических реакций. Поэтому, решив ввести в свой рацион питания цикорий, посоветуйтесь со специалистом. В иных случаях, полезные свойства цикория обладают лишь положительными качествами.

Сколько можно пить в день?

Если вы почитатель кофе и вам трудно сразу отказаться от этого напитка, вводите цикорий  постепенно, добавляя мелкими дозами к кофе. Со временем вы привыкните ко вкусу и увеличите дозу цикория, а может, и вовсе перейдете на чистый порошок цикория. Главное не переусердствовать с приемом, оптимальная суточная доза не более трех чашек, и желательно пить в дневное время. Готовят напиток очень легко, на одну чашку достаточно двух чайных ложек, заливают горячей водой, сахар, мед по желанию. Пьют в чистом виде или с молоком.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Польза растворимого цикория достаточно велика. Такой порошок получают из корня растения самого цикория, который относится к многолетним травам семейства...
 
Новости дня
Новости разные
 
Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах образования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика