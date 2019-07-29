Источник материала: Новости Хотимска

Слухи о существовании подземной цивилизации существуют давно и появились они в середине 20 века благодаря исследователям-любителям. Загадочные подземные города и многокилометровые тоннели, имеющие явно искусственное происхождение, обнаруживаются по всему миру – от Алтая до Турции и Южной Америки. Тайну НЛО уфологии также связывают с подземным миром, так как очень часто очевидцы НЛО наблюдали их появление из-под земли или из водных глубин.