Новая технология позволит дронам летать несколько дней без подзарядки

Источник материала: Новости Хотимска

Одна из главных проблем современных беспилотников — время автономной работы. Разработчики не первый год пытаются улучшить эту характеристику, используя различные технологии и даже новые конструкции летательных аппаратов. Американские исследователи предложили альтернативный вариант увеличения времени полёта, применив научный подход к электроснабжению двигателей дронов.





Учёные из Калифорнийского университета в Беркли модернизировали разработанный ещё в 2011-м фотоэлектрический двигатель, обеспечивающий двигатель беспилотника энергией за счёт фотовольтаики — преобразования тепла солнечного света в электричество. Сверхлёгкий генератор размером с конверт позволит дрону находиться в воздухе до нескольких дней без подзарядки.

Увеличить «застрявший» на отметке 23% КПД элемента питания до 29% исследователям удалось с помощью установки зеркала на задней стенке фотоприёмника. Отражая фотоны, оно дополнительно нагревает тепловой источник и создаёт плотный инфракрасный люминесцентный фотонный газ внутри солнечного элемента. В комбинации с новыми материалами в конструкции элемента питания ожидается увеличение эффективности последнего до 50%.

Ожидается, что в перспективе такая система сможет обеспечивать электричеством не только беспилотники, но и космические зонды и даже целые здания.