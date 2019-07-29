ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нейросеть Samsung научилась созданию фотореалистичного видео

30.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Хотимска

3D-рендеринг — сложный процесс, отнимающий немало времени и вычислительных ресурсов компьютера. Команда разработчиков Samsung создала нейросеть, способную создавать фотореалистичные сцены на основе пользовательского видеоматериала за считаные минуты.

Сотрудники южнокорейской компании создали систему, способную создавать фотореалистичные трёхмерные сцены на основе пользовательского видео, изменяя угол зрения камеры по сравнению с оригиналом. Нейросеть превращает изображение в набор точек, представляющих геометрию сцены, и обрабатывает их как компьютерную графику. В результате небрежно снятый ролик можно перемонтировать, изменив перспективу камеры без повторной съёмки.

Опубликованный разработчиками алгоритма видеоролик — не результат съёмки камерой, а уже готовая трёхмерная графика. ИИ создаёт из видео «облако» объёмных точек, каждая из которых хранит информацию о цвете и геометрических параметрах объектов в кадре. В настоящее время алгоритм способен обрабатывать небольшие сдвиги перспективы и работать с масштабированием или перемещением «камеры».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3D-рендеринг — сложный процесс, отнимающий немало времени и вычислительных ресурсов компьютера. Команда разработчиков Samsung создала нейросеть, способную создавать...
 
Новости дня
Новости разные
 
Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах образования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика