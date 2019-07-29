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Лукашенко планирует в этом году посетить юго-восточные районы Могилевской области

30.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует в текущем году посетить юго-восточные районы Могилевской области. Об этом глава государства сообщил сегодня, согласовывая назначение руководителей местных органов власти, передает корреспондент БЕЛТА.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует в текущем году посетить юго-восточные районы Могилевской области. Об этом глава государства сообщил сегодня,...
 
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