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Лукашенко планирует в этом году посетить юго-восточные районы Могилевской области
30.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует в текущем году посетить юго-восточные районы Могилевской области. Об этом глава государства сообщил сегодня, согласовывая назначение руководителей местных органов власти, передает корреспондент БЕЛТА.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует в текущем году посетить юго-восточные районы Могилевской области. Об этом глава государства сообщил сегодня,...
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