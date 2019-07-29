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I Форум регионов Беларуси и Узбекистана

30.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Основное мероприятие — пленарное заседание «Сотрудничество регионов — ключевой фактор развития межгосударственных отношений».

Работа секций по трем направлениям:

— промышленная кооперация;

— агропромышленный комплекс;

— сотрудничество в гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сферах.

Подписание межрегиональных соглашений, контрактов.

Также состоятся мероприятия:

  • 29 июля — 2 августа — выставка национальной продукции «Сделано в Узбекистане» (НВЦ «БелЭкспо», пр.Победителей,14);
  • 29 июля — 1 августа — Дни культуры Узбекистана (Белгосфилармония, Могилевский областной театр драмы и комедии им. В.И.Дунина-Марцинкевича в Бобруйске);
  • 29 июля — открытие бюста узбекского поэта Алишера Навои (сквер, ул. Кирова — Свердлова — Ульяновская).
 
 
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Основное мероприятие — пленарное заседание «Сотрудничество регионов — ключевой фактор развития межгосударственных отношений». Работа секций по трем...
 
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