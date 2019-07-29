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I Форум регионов Беларуси и Узбекистана
30.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Основное мероприятие — пленарное заседание «Сотрудничество регионов — ключевой фактор развития межгосударственных отношений».
Работа секций по трем направлениям:
— промышленная кооперация;
— агропромышленный комплекс;
— сотрудничество в гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сферах.
Подписание межрегиональных соглашений, контрактов.
Также состоятся мероприятия:
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Основное мероприятие — пленарное заседание «Сотрудничество регионов — ключевой фактор развития межгосударственных отношений». Работа секций по трем...
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