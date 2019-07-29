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Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане южнее Токио
30.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло 30 июля в Тихом океане в 300 км к югу от японской столицы, сообщило национальное метеорологическое управление Японии.
Эпицентр подземных толчков находился восточнее небольшого острова Хатидзё, а очаг залегал на глубине около 60 км под океанским дном.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась. Подземные толчки ощущались в центральной части Токио и соседних префектурах.
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Землетрясение магнитудой 6,0 произошло 30 июля в Тихом океане в 300 км к югу от японской столицы, сообщило национальное метеорологическое управление Японии. Эпицентр...
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