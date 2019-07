Источник материала: Tut.by

В Twitter набирает популярность хештег, с помощью которого девушки объясняют мужчинам, чего им на самом деле хочется и как устарели гендерные стереотипы. Об этом со ссылкой на The Daily Mail пишет Media Leaks.

Речь идет о хештеге #menthinkwomenwant. Многие посты посвящены тому, какие парни на самом деле нравятся девушкам:

#MenThinkWomenWant them but really we just want Tom Holland