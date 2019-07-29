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Прямые линии в августе 2019
30.07.2019 09:16 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
3 августа с 9.00 до 12.00 часов по телефону в городе Бресте 8 0162 21 31 21 на вопросы оказания услуг населению, бытового обслуживания, торговли, придорожного сервиса (в части торговли и общественного питания), защиты прав потребителей, работы организаций промышленности, в том числе своевременности выплаты заработной платы, качества и конкурентоспособности продукции промышленности, развития науки и инновационной деятельности, интеллектуальной собственности и другие ответит заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета
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3 августа с 9.00 до 12.00 часов по телефону в городе Бресте 8 0162 21 Сообщение Прямые линии в августе 2019 появились сначала на Информационный портал Каменецкого района.
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