Прямые линии в августе 2019

Источник материала: Навiны Камянеччыны

3 августа с 9.00 до 12.00 часов по телефону в городе Бресте 8 0162 21 31 21 на вопросы оказания услуг населению, бытового обслуживания, торговли, придорожного сервиса (в части торговли и общественного питания), защиты прав потребителей, работы организаций промышленности, в том числе своевременности выплаты заработной платы, качества и конкурентоспособности продукции промышленности, развития науки и инновационной деятельности, интеллектуальной собственности и другие ответит заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета

КЛЕЦ Андрей Анатольевич.