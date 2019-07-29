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В Полесском госуниверситете остались вакантными три бюджетных места
30.07.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
— Контроль за соблюдением требований законодательства осуществляется на всех этапах вступительной кампании.
28 июля завершен конкурсный отбор и произведено зачисление абитуриентов для получения высшего образования за счет средств бюджета.
За использование мобильного телефона во время экзамена удален один абитуриент. Ранее с централизованного тестирования за пронос мобильных телефонов были удалены два человека.
Всего в конкурсе на получение высшего образования за счет средств бюджета в 4-х университетах области приняли участие 4 186 абитуриентов, зачислено в учреждения высшего образования – 1 789 абитуриента. В среднем конкурс на бюджетные места составил 2,3. Контрольные цифры приема за счет средств бюджета выполнены полностью тремя учреждениями образования.
В УО «Брестский государственный технический университет» подали заявления 1 394 абитуриента на 492 бюджетных места, доведенных контрольными цифрами, в УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» – 1050 на 496 мест, в УО «Полесский государственный университет» – 845 на 385 мест, в УО «Барановичский государственный университет» – 897 на 416 мест.
В Брестском техническом университете наибольший конкурс наблюдался по специальностям (дневной формы обучения):
Традиционно высокие проходные баллы в БрГТУ (свыше 300) сложились по специальностям экономического факультета и некоторым специальностям факультета электронно-информационных систем.
В Брестском университете имени А.С. Пушкина наиболее востребованными являлись специальности:
В Барановичском университете пользовались спросом специальности:
из специальностей заочной сокращенной формы обучения:
Проходные баллы варьируются от 299 («Электронный маркетинг») до 130 («Агрономия», сокращенный срок обучения).
В Полесском университете по группе экономических специальностей конкурс составил 2,3 чел. на место, по группе специальностей факультета организации здорового образа жизни – 2,5. Наиболее высокий конкурс сложился на специальностях:
При этом в целом по университету наблюдаются относительно высокие проходные баллы – 88,8% зачисленных на бюджетные места имеют баллы свыше 250, в т.ч. 32,5% – свыше 300.
Работают телефоны «горячей линии» Брестской областной комиссии по контролю за ходом вступительных испытаний (Комитет государственного контроля Брестской области):
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