В Полесском госуниверситете остались вакантными три бюджетных места

Источник материала: Полесская правда



О результатах контроля КГК Брестской области за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях образования Брестской области корреспонденту pinsknews.by рассказал заместитель начальника управления координации контрольной деятельности и организационной работы Комитета Дмитрий Бархатов:

— Контроль за соблюдением требований законодательства осуществляется на всех этапах вступительной кампании.

28 июля завершен конкурсный отбор и произведено зачисление абитуриентов для получения высшего образования за счет средств бюджета.

С начала вступительной кампании на телефоны «горячей линии» Брестской областной комиссии по контролю за ходом вступительных испытаний поступило два обращения, по результатам рассмотрения которых со стороны приемных комиссий учреждений образования нарушений требований законодательства не установлено.

За использование мобильного телефона во время экзамена удален один абитуриент. Ранее с централизованного тестирования за пронос мобильных телефонов были удалены два человека.

Всего в конкурсе на получение высшего образования за счет средств бюджета в 4-х университетах области приняли участие 4 186 абитуриентов, зачислено в учреждения высшего образования – 1 789 абитуриента. В среднем конкурс на бюджетные места составил 2,3. Контрольные цифры приема за счет средств бюджета выполнены полностью тремя учреждениями образования.

В Полесском государственном университете вакантными остались 3 бюджетных места на дневной сокращенной форме обучения по специализации «Информационные технологии финансово-кредитной системы» (осуществляется дополнительный набор).

В УО «Брестский государственный технический университет» подали заявления 1 394 абитуриента на 492 бюджетных места, доведенных контрольными цифрами, в УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» – 1050 на 496 мест, в УО «Полесский государственный университет» – 845 на 385 мест, в УО «Барановичский государственный университет» – 897 на 416 мест.

В Брестском техническом университете наибольший конкурс наблюдался по специальностям (дневной формы обучения):

«Логистика» – 9 чел. на место;

«Программное обеспечение информационных технологий» – 5,8;

«Экономика электронного бизнеса» – 5,6;

«Электронный маркетинг» – 5,0.

Традиционно высокие проходные баллы в БрГТУ (свыше 300) сложились по специальностям экономического факультета и некоторым специальностям факультета электронно-информационных систем.

В Брестском университете имени А.С. Пушкина наиболее востребованными являлись специальности:

«Психология» – 7,0;

«Современные иностранные (английский, немецкий) языки со специализацией «Компьютерная лингвистика» – 4,8;

«Логопедия» – 4,2 чел. на место.

В Барановичском университете пользовались спросом специальности:

«Практическая психология» – 4,0;

«Электронный маркетинг» – 3,2;

«Информационные системы и технологии» – 3,0;

из специальностей заочной сокращенной формы обучения:

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» – 7,4;

«Маркетинг» – 7,8.

Проходные баллы варьируются от 299 («Электронный маркетинг») до 130 («Агрономия», сокращенный срок обучения).

В Полесском университете по группе экономических специальностей конкурс составил 2,3 чел. на место, по группе специальностей факультета организации здорового образа жизни – 2,5. Наиболее высокий конкурс сложился на специальностях:

«Менеджмент (в сфере международного туризма)» – 3,9;

«Физическая культура (лечебная)» – 3,5;

«Бизнес-администрирование» – 3,2.

При этом в целом по университету наблюдаются относительно высокие проходные баллы – 88,8% зачисленных на бюджетные места имеют баллы свыше 250, в т.ч. 32,5% – свыше 300.

Комитет госконтроля продолжает контролировать прием документов и зачислением абитуриентов в учреждения высшего образования на условиях оплаты (по 6 августа) и ходом вступительной кампании в учреждения среднего специального образования.

Работают телефоны «горячей линии» Брестской областной комиссии по контролю за ходом вступительных испытаний (Комитет государственного контроля Брестской области):