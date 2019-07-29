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20-летний минчанин предлагал детям во дворах наркотики

30.07.2019 10:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

20-летний минчанин предлагал детям во дворах наркотики
Фото из открытых источников

Милиция задержала подозрительного парня, который подходил под описание звонившей. Его доставили в управление. 

Выяснилось, что минчанин был пьян и находился под воздействием синтетического наркотика. Он предлагал психотропы детям, с какой целью – не помнит.  

По словам задержанного, он покупал наркотики для собственного потребления через интернет-магазин, после чего в указанном продавцом месте находил закладку, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В отношении молодого человека составлен протокол об административном нарушении по части 6 статьи 17.3 («Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств или психотропных веществ, их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения») Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. 

20-летний минчанин предлагал детям во дворах наркотики
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Женщина позвонила в милицию и рассказала, что неизвестный предлагал ее ребенку наркотики.
 
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