20-летний минчанин предлагал детям во дворах наркотики

Источник материала: Аргументы и факты

Милиция задержала подозрительного парня, который подходил под описание звонившей. Его доставили в управление.

Выяснилось, что минчанин был пьян и находился под воздействием синтетического наркотика. Он предлагал психотропы детям, с какой целью – не помнит.

По словам задержанного, он покупал наркотики для собственного потребления через интернет-магазин, после чего в указанном продавцом месте находил закладку, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.