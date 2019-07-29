20-летний минчанин предлагал детям во дворах наркотики

Милиция задержала подозрительного парня, который подходил под описание звонившей. Его доставили в управление.
Выяснилось, что минчанин был пьян и находился под воздействием синтетического наркотика. Он предлагал психотропы детям, с какой целью – не помнит.
По словам задержанного, он покупал наркотики для собственного потребления через интернет-магазин, после чего в указанном продавцом месте находил закладку, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
В отношении молодого человека составлен протокол об административном нарушении по части 6 статьи 17.3 («Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств или психотропных веществ, их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения») Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь.