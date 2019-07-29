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Моряки Шумилинщины отметили День ВМФ

30.07.2019 — Разное | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

Моряки Шумилинщины отметили День ВМФІх яднае братэрства і мора

У мінулую нядзелю па традыцыі раённая арганізацыя ГА “Беларускі саюз ваенных маракоў” адзначыла Дзень Ваенна-марскога флоту.
Чытайце поўнасцю ў №59.
 
 
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Іх яднае братэрства і мора У мінулую нядзелю па традыцыі раённая арганізацыя ГА “Беларускі саюз ваенных маракоў” адзначыла Дзень Ваенна-марскога флоту. Чытайце...
 
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