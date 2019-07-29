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Магазин «Сундучок»: есть выбор, цены приемлемые

30.07.2019 — Разное | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

Магазин «Сундучок»:
есть выбор, цены приемлемые
До 1 сентября остался ровно месяц. Готовиться к нему родители обычно начинают заранее. Покупка школьной и спортивной формы, обуви, рюкзака, канцелярских принадлежностей для них влетает в копеечку. Как и где найти бюджетный и одновременно неплохой по качеству товар? И можно ли это сделать в нашем городе?
Горячий сезон продажи школьных товаров уже начался в магазине низких цен «Сундучок». Весь товар в магазине находится на видном месте, что очень удобно. Здесь нет ничего изысканного, зато есть выбор и приемлемые цены. Здесь можно выбрать подходящую школьную форму и уложиться в разумную сумму.
В магазине представлен товар как для девочек, так и для мальчиков! Для девочек можно приобрести блузки (18 р), юбки (13-15 р), сарафаны (25 р), платья (28 р), балетки (10 р), туфли (17 р), спортивную обувь (10 р). На мальчиков можно подобрать водолазки (10 р), рубашки (13 р), рубашки-обманки (19 р), жилетки (13 р), брюки (24 р), туфли (20, 24 р), спортивную обувь (10-12 р).
Стоит отметить, что в магазине смогут одеть ребенка любого возраста: от первоклассника до старшеклассника и студента. Цена зависит от качества, ткани и размера.
Ну, а чтобы собрать девочку в школу (самое необходимое), родителям придется потратить 54 р (блузка 18 р, юбка 13 р, туфли 13 р, рюкзак 10 р), если ещё + платье (28 р), то 82 рубля, а на мальчика – 69 р (рубашка-обманка 19  р, брюки 20 р, туфли 20 р, рюкзак 10 р). На фото школьники одеты именно в таком варианте.
Парня-студента можно одеть за 65,50 р (рубашка 16,50 р, брюки 24 р, туфли 25 р). Девушку-студентку можно одеть за 64,50 р (джинсы 26 р, балетки 10 р, майка 8,50 р, пиджак 20 р).
Сложно представить школьника без рюкзака. В «Сундучке» его можно купить за 10 р. А вообще цены на этот предмет в магазине колеблются от 10 до 20 р.
Чтобы избежать ежегодной суматохи и лишних волнений, не откладывайте подготовку к школе и покупку необходимых товаров на последний день - приходите в магазин низких цен «Сундучок» и экономьте свой бюджет!
Покупателей ждут по адресу: ул. Вокзальная, 12 (напротив привокзального рынка). Вход с правой стороны здания.

Магазин «Сундучок»: есть выбор, цены приемлемые

Будущие четвероклассники Кирилл Котиков и Виктория Капытова в одежде от «Сундучка». Мальчик одет на 69 рублей, девочка - на 54 рубля.

Текст и фото Ольги Котиковой.
Надрукавана ў № 59.
 
 
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Магазин «Сундучок»: есть выбор, цены приемлемые До 1 сентября остался ровно месяц. Готовиться к нему родители обычно начинают заранее. Покупка школьной и...
 
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