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Похолодание в Беларуси начнется 30 июля

30.07.2019 09:19 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха и усиление ветра в Беларуси во второй половине вторника.

Максимальная температура воздуха - +23 градуса, на юго-западе – до +28. Возможны кратковременные дожди и грозы с порывистым ветром. В Минске утром +15..+17°C; днем +20..+22°C; вечером +16..+18°C.

В течение недели температура воздуха будет снижаться.

Со среды по воскресенье по стране ожидается облачная погода, преимущественно без осадков, с кратковременными дождиями в некоторых районах. Температура ночью - от 6 до 16 с плюсом, днем - максимум +25, передает БЕЛТА со ссылкой на Белгидрометцентр республики.

 
Теги: Минск
 
 
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Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха и усиление ветра в Беларуси во второй половине вторника.
 
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