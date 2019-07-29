Похолодание в Беларуси начнется 30 июля

Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха и усиление ветра в Беларуси во второй половине вторника.

Максимальная температура воздуха - +23 градуса, на юго-западе – до +28. Возможны кратковременные дожди и грозы с порывистым ветром. В Минске утром +15..+17°C; днем +20..+22°C; вечером +16..+18°C.

В течение недели температура воздуха будет снижаться.