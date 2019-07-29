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В Гродно откроют школу с теннисными кортами, двумя бассейнами и тренажёркой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Школа с приставкой «супер». В Гродно в молодом микрорайоне Ольшанка готовят к открытию самое крупное учебное заведение в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проект уникальный: в Беларуси подобных всего два. Четырёхэтажное здание с современной начинкой: два бассейна, тренажёрные залы, игровой, хореографический и гимнастический кабинеты, а сами классы строят по типу университетских аудиторий.
Уже практически готовы теннисные корты, беговые дорожки и футбольное поле с искусственным покрытием.
Михаил Борис, житель Гродно:
Андрей Семанчик, начальник отдела образования Гродненского горисполкома:
Первый звонок прозвенит в новой школе уже через месяц, в День знаний. Кстати, желающих пойти в первый класс уже 350 человек.
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Новости Беларуси. Школа с приставкой «супер». В Гродно в молодом микрорайоне Ольшанка готовят к открытию самое крупное учебное заведение в регионе, сообщили в...
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