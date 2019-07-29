Выбраны гол и сейв месяца в Беларуси

Источник материала: Tut.by

АБФФ завершила голосование за лучшие гол и сэйв июля в чемпионате Беларуси.

Самым красивым голом был признан мяч нападающего «Ислочи» Момо Янсане, который был забит в ворота «Славии» в 14-ом туре чемпионата (тогда команда Момо победила 2:1).

Лучший по мнению пользователей сэйв июля сделал голкипер «Дняпро» Артем Сороко в 14-ом туре против «Торпедо-БелАЗ» (что не уберегло команду от поражения 0:1).