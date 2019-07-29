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Выбраны гол и сейв месяца в Беларуси

30.07.2019 11:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

АБФФ завершила голосование за лучшие гол и сэйв июля в чемпионате Беларуси.

Самым красивым голом был признан мяч нападающего «Ислочи» Момо Янсане, который был забит в ворота «Славии» в 14-ом туре чемпионата (тогда команда Момо победила 2:1).

Лучший по мнению пользователей сэйв июля сделал голкипер «Дняпро» Артем Сороко в 14-ом туре против «Торпедо-БелАЗ» (что не уберегло команду от поражения 0:1).

 
 
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