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Выбраны гол и сейв месяца в Беларуси
Источник материала: Tut.by
АБФФ завершила голосование за лучшие гол и сэйв июля в чемпионате Беларуси.
Самым красивым голом был признан мяч нападающего «Ислочи» Момо Янсане, который был забит в ворота «Славии» в 14-ом туре чемпионата (тогда команда Момо победила 2:1).
Лучший по мнению пользователей сэйв июля сделал голкипер «Дняпро» Артем Сороко в 14-ом туре против «Торпедо-БелАЗ» (что не уберегло команду от поражения 0:1).
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