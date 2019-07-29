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Врачи рассказали о состоянии Чуриковой

30.07.2019 11:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Врачи рассказали о состоянии Чуриковой
РИА Новости

Врачи НИИ имени Склифосовского все еще оценивают состояние актрисы Инны Чуриковой как тяжелое, передает РИА Новости со ссылкой на медработников больницы.

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«Она лежит пока в отделении острых эндотоксикозов. Температура вечером была 36,6, утром – 36,5. Состояние пока тяжелое», - сказали в медучреждении.

В свою очередь директор театра «Ленком» Марк Варшавер накануне говорил о том, что Чурикова чувствует себя отлично. По его словам, ее должны выписать через день или два.

Напомним, что 18 июля Чурикова упала со сцены во время спектакля «Старая дева». В результате инцидента актрису госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. На следующий день ее перевели в обычную палату.

 
 
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Актриса была госпитализирована 18 июля
 
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