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Врачи рассказали о состоянии Чуриковой
30.07.2019 11:10 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Врачи НИИ имени Склифосовского все еще оценивают состояние актрисы Инны Чуриковой как тяжелое, передает
«Она лежит пока в отделении острых эндотоксикозов. Температура вечером была 36,6, утром – 36,5. Состояние пока тяжелое», - сказали в медучреждении.
В свою очередь директор театра «Ленком» Марк Варшавер накануне говорил о том, что Чурикова чувствует себя отлично. По его словам, ее должны выписать через день или два.
Напомним, что 18 июля Чурикова упала со сцены во время спектакля «Старая дева». В результате инцидента актрису госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. На следующий день ее перевели в обычную палату.
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Актриса была госпитализирована 18 июля
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