Врачи рассказали о состоянии Чуриковой

Врачи НИИ имени Склифосовского все еще оценивают состояние актрисы Инны Чуриковой как тяжелое, передает РИА Новости со ссылкой на медработников больницы.

«Она лежит пока в отделении острых эндотоксикозов. Температура вечером была 36,6, утром – 36,5. Состояние пока тяжелое», - сказали в медучреждении.

В свою очередь директор театра «Ленком» Марк Варшавер накануне говорил о том, что Чурикова чувствует себя отлично. По его словам, ее должны выписать через день или два.

Напомним, что 18 июля Чурикова упала со сцены во время спектакля «Старая дева». В результате инцидента актрису госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. На следующий день ее перевели в обычную палату.