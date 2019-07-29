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На “Беларусь 4” вышла передача про Горки – Видео
30.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Очередной выпуск программы “Откуда я знаю” на телеканале “Беларусь 4” посвящен Горкам. В первой части передачи о богатой событиями истории нашего города рассказывает директор районного историко-этнографического музея Светлана Макеева.
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Очередной выпуск программы “Откуда я знаю” на телеканале “Беларусь 4” посвящен Горкам. В первой части передачи о богатой событиями истории нашего города...
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