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На “Беларусь 4” вышла передача про Горки – Видео

30.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Очередной выпуск программы “Откуда я знаю” на телеканале “Беларусь 4” посвящен Горкам. В первой части передачи о богатой событиями истории нашего города рассказывает директор районного историко-этнографического музея Светлана Макеева.

 

 


 
 
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  Очередной выпуск программы “Откуда я знаю” на телеканале “Беларусь 4” посвящен Горкам. В первой части передачи о богатой событиями истории нашего города...
 
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