В России ВДВ проведут крупнейшие учения с советских времен

Источник материала: Tut.by

В этом году Воздушно-десантные войска проведут самые масштабные учения в новейшей истории. Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на сообщение Министерства обороны России.



Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Как отметили в Минобороны, запланированные учебные маневры будут частью стратегических учений «Центр-2019». В их ходе войска отработают оперативное усиление группировки войск, действия легких сил и высадку парашютных и вертолетных десантов в условиях горно-равнинной местности. После этого они должны будут захватить и уничтожить объекты условного противника, в частности, полевой аэродром.

Кроме того, высадка войск будет проводиться «вслепую» впервые с 1981 года, когда страной руководил генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Военные до последнего момента не будут знать, куда именно они направятся. Однако, по мнению героя России генерал-полковника Николая Антошкина, для подготовленных пилотов такая задача не представляет особой сложности.

Оперативно-стратегические учения армии и флота СССР прошли с 4 по 12 сентября 1981 года. В них были задействованы 100 тысяч человек и почти все рода войск.