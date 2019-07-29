ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России ВДВ проведут крупнейшие учения с советских времен

30.07.2019 11:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В этом году Воздушно-десантные войска проведут самые масштабные учения в новейшей истории. Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на сообщение Министерства обороны России.


Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Как отметили в Минобороны, запланированные учебные маневры будут частью стратегических учений «Центр-2019». В их ходе войска отработают оперативное усиление группировки войск, действия легких сил и высадку парашютных и вертолетных десантов в условиях горно-равнинной местности. После этого они должны будут захватить и уничтожить объекты условного противника, в частности, полевой аэродром.

Кроме того, высадка войск будет проводиться «вслепую» впервые с 1981 года, когда страной руководил генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Военные до последнего момента не будут знать, куда именно они направятся. Однако, по мнению героя России генерал-полковника Николая Антошкина, для подготовленных пилотов такая задача не представляет особой сложности.

Оперативно-стратегические учения армии и флота СССР прошли с 4 по 12 сентября 1981 года. В них были задействованы 100 тысяч человек и почти все рода войск.

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Военные до последнего момента не будут знать, куда именно они направятся.
 
Новости дня
Новости разные
 
О совместных проектах, экспорте и бизнесе за тысячи километров. Участники делегации Гродненской области о результатах визита в Узбекистан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • женские стильные часы наручные вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика