Виновником ДТП с участием начальника милиции Дрогичина признали подростка-велосипедиста

Источник материала: Tut.by

Виновником ДТП с участием начальника Дрогичинского РОВД Юрия Котыша стал подросток-велосипедист, сообщает районная газета «Драгiчынскi веснiк».



Фото: Першы Рэгiён

23 мая, выезжая на своем личном автомобиле с дворовой территории на улицу Мелиоративную, Юрий Котыш столкнулся с несовершеннолетним велосипедистом .

Велосипедист въехал в бок автомобиля, сообщал портал «Першы Рэгіён» . Ребенок ударился, автомобиль получил повреждения в районе переднего крыла, поврежден и велосипед. В месте, где случилось ДТП, обзорность ограничена высоким зданием и забором.

Управлением ГАИ УВД Брестского облисполкома по данному факту был назначен ряд проверок и экспертиз. В настоящий момент все разбирательства завершены. По словам сотрудника пресс-службы УГАИ Ильи Помина, в результате проведенных экспертиз и иных проверочных мероприятий, установлена вина в ДТП велосипедиста, который привлечен к административной ответственности.