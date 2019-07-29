ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виновником ДТП с участием начальника милиции Дрогичина признали подростка-велосипедиста

30.07.2019 11:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Виновником ДТП с участием начальника Дрогичинского РОВД Юрия Котыша стал подросток-велосипедист, сообщает районная газета «Драгiчынскi веснiк».


Фото: Першы Рэгiён

23 мая, выезжая на своем личном автомобиле с дворовой территории на улицу Мелиоративную, Юрий Котыш столкнулся с несовершеннолетним велосипедистом.

Велосипедист въехал в бок автомобиля, сообщал портал «Першы Рэгіён». Ребенок ударился, автомобиль получил повреждения в районе переднего крыла, поврежден и велосипед. В месте, где случилось ДТП, обзорность ограничена высоким зданием и забором.

Управлением ГАИ УВД Брестского облисполкома по данному факту был назначен ряд проверок и экспертиз. В настоящий момент все разбирательства завершены. По словам сотрудника пресс-службы УГАИ Ильи Помина, в результате проведенных экспертиз и иных проверочных мероприятий, установлена вина в ДТП велосипедиста, который привлечен к административной ответственности.

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Изжога, тревога или тоска? Почему собака грызет вещи и как ее отучить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика