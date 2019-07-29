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Виновником ДТП с участием начальника милиции Дрогичина признали подростка-велосипедиста
Источник материала: Tut.by
Виновником ДТП с участием начальника Дрогичинского РОВД Юрия Котыша стал подросток-велосипедист,
23 мая, выезжая на своем личном автомобиле с дворовой территории на улицу Мелиоративную, Юрий Котыш
Велосипедист въехал в бок автомобиля, сообщал портал
Управлением ГАИ УВД Брестского облисполкома по данному факту был назначен ряд проверок и экспертиз. В настоящий момент все разбирательства завершены. По словам сотрудника пресс-службы УГАИ Ильи Помина, в результате проведенных экспертиз и иных проверочных мероприятий, установлена вина в ДТП велосипедиста, который привлечен к административной ответственности.
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