Фейк: Adidas раздает 3000 бесплатных пар обуви и 1800 футболок

Источник материала: Аргументы и факты

Если проверить информацию на рабочем сайте магазина «Adidas», то ни о какой акции там не упоминается. ©

Если проверить информацию на рабочем сайте магазина «Adidas», то ни о какой акции там не упоминается. © / Скриншот

Сообщения белорусам могут приходить на двух языках: русском или белорусском. Текст следующий: «Adidas раздае 3000 бясплатных пар абутку, 1800 футболак для святкавання свайго 95-годдзя. Атрымайце бясплатную абутак…». В самом конце сообщения прикреплена ссылка.

Внимательный пользователь сразу заметит подозрительный адрес, который не является официальным сайтом компании. Да и если проверить информацию на рабочем сайте магазина «Adidas», то ни о какой акции там не будет написано.

Кликнув на ссылку

Перейдя по ссылке, вам предлагают пройти опрос, где задают весьма банальные вопросы. Например: «Есть ли у вас в гардеробе вещи фирмы Adidas?», «Нравится ли вам наша фирма?» и т.д.

Мошенники после опроса предлагают вам рассказать об акции своим друзьям и/или оформить заказ, указав реквизиты вашей банковской карты. Перейдя по сомнительной ссылке, вы можете потерять деньги и доступ к своей учетной записи в мессенджере.

Подобная рассылка уже заполонила мессенджеры в России и Казахстане.

Важно:

Перед тем, как купиться на ЛЮБОЕ халявное предложение, перепроверьте информацию в официальных группах или свяжитесь по телефону с доверенным лицом. Иначе придется заплатить дважды и пролить немало горьких слез.