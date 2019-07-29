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Фейк: Adidas раздает 3000 бесплатных пар обуви и 1800 футболок

30.07.2019 11:26 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Фейк: Adidas раздает 3000 бесплатных пар обуви и 1800 футболок
Если проверить информацию на рабочем сайте магазина «Adidas», то ни о какой акции там не упоминается. © / Скриншот

Сообщения белорусам могут приходить на двух языках: русском или белорусском. Текст следующий: «Adidas раздае 3000 бясплатных пар абутку, 1800 футболак для святкавання свайго 95-годдзя. Атрымайце бясплатную абутак…». В самом конце сообщения прикреплена ссылка.

Фейк: Adidas раздает 3000 бесплатных пар обуви и 1800 футболок
Фото: Скриншот

Внимательный пользователь сразу заметит подозрительный адрес, который не является официальным сайтом компании. Да и если проверить информацию на рабочем сайте магазина «Adidas», то ни о какой акции там не будет написано.

Кликнув на ссылку

Перейдя по ссылке, вам предлагают пройти опрос, где задают весьма банальные вопросы. Например: «Есть ли у вас в гардеробе вещи фирмы Adidas?», «Нравится ли вам наша фирма?» и т.д.

Фейк: Adidas раздает 3000 бесплатных пар обуви и 1800 футболок
Фото: Скриншот

Мошенники после опроса предлагают вам рассказать об акции своим друзьям и/или оформить заказ, указав реквизиты вашей банковской карты. Перейдя по сомнительной ссылке, вы можете потерять деньги и доступ к своей учетной записи в мессенджере.

Фейк: Adidas раздает 3000 бесплатных пар обуви и 1800 футболок Ученые: ложь в социальных сетях распространяется в шесть раз быстрее правды

Подобная рассылка уже заполонила мессенджеры в России и Казахстане.

Важно:

Перед тем, как купиться на ЛЮБОЕ халявное предложение, перепроверьте информацию в официальных группах или свяжитесь по телефону с доверенным лицом. Иначе придется заплатить дважды и пролить немало горьких слез.

 
 
Ссылка на источник 81
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