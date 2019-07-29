Изжога, тревога или тоска? Почему собака грызет вещи и как ее отучить

Источник материала: Аргументы и факты

Многие владельцы собак сталкиваются с тем, что их питомец начинает грызть вещи. Особенно часто этим «грешат» щенки, и чаще всего животные наносят урон квартире и вещам, когда хозяин отсутствует. Неужели питомец еще не все изучил, не наигрался? Или его что-то беспокоит? А что становится причиной подобного поведения взрослого животного? О том, почему у собак возникает такая привычка, как с ней бороться и в каких случаях может понадобиться помощь ветеринара, АиФ.ru рассказала инструктор учебно-дрессировочного центра Виолетта Четина.

Почему собаки грызут вещи?

«Грызть для собаки — совершенно нормальное поведение. Мы, люди, пользуемся руками, когда взаимодействуем с окружающим миром. При помощи рук мы определяем, из чего вещь состоит, какая она на ощупь, каков ее вес и так далее. Собака же манипулирует окружающими объектами при помощи зубов: лапы ей нужны в первую очередь для того, чтобы ходить», — объясняет эксперт.

Четина напоминает: порча вещей — понятие чисто человеческое. Животное думает по-другому. «С точки зрения собаки, если диван до ее манипуляций был ровным и синим, а стал белым и с топорщащейся набивкой, он вовсе не испортился, а в каком-то смысле стал даже удобнее. Таким образом, одна из причин „порчи“ вещей — естественное поведение собаки. Если объект кажется интересным и привлекательным, питомец вполне может попробовать его на зуб», — говорит инструктор.

Почему щенки так любят пробовать все предметы на зуб?

По словам Четиной, такое поведение больше свойственно щенкам и молодым особям. Взрослым собакам всякие элементы мебели и одежда менее интересны: они уже знают, что ничего вкусного из них добыть не получится, это просто скучный элемент интерьера.

«Поэтому в случае со щенком рецепт один: прятать все вещи, которые вам будет жаль утратить в зубах собаки и которые могут быть для нее опасны в случае разгрызания, не оставлять щенка без присмотра среди разнообразия вещей, а также предлагать ему интересные игрушки, время от времени их меняя, чтобы не наскучивали», — советует она.

По каким причинам может грызть вещи взрослая собака?

Если же взрослая собака грызет вещи, причин у этого, по словам инструктора, может быть несколько.

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1. Исследовательское поведение

«Собака — очень интеллектуальное животное. И этот интеллект требует регулярного применения. Если собака отлично устроилась в жизни и весь ее день занят лежанием на диване и прогулкам по знакомым маршрутам, это, конечно, очень комфортно, но такая жизнь практически не задействует собачий ум. Собака начинает банально скучать. В этом случае порча вещей дома — просто способ занять себя. Кроме того, „разбирая“ и разгрызая дубленки, диваны, сапоги или пульты от телевизоров, можно не только „убить время“, но и посмотреть, что там внутри, а это какая-никакая, а новая информация», — объясняет дрессировщик.

Если причина в этом, то спасти хозяйские вещи помогут другие способы реализации природного исследовательского поведения собаки. Например:

интеллектуальные игрушки;

прогулки по разнообразным новым местам;

занятия позитивной дрессировкой;

занятия специальной дрессировкой, подходящей собаке по породным и индивидуальным качествам (поисковая или защитная служба, пастьба и т. д.).

2. Недостаток движения

«Еще одной причиной деструктивного поведения может быть недостаток активности. Собаки приспособлены к длительному бегу на огромные дистанции, к интенсивным нагрузкам. К сожалению, мало кто может дать достаточные нагрузки животному в городе, ведь они, помимо прочего, должны быть безопасными и правильно подобранными для конкретной собаки. Поэтому она, постоянно аккумулируя огромное количество энергии и не имея возможности направить ее в мирное русло, начинает скакать по квартире в отсутствие хозяев и рушить все вокруг. Если что-то попадается под лапы, собака это роняет и ломает, если в зубы — то грызет» — рассказывает инструктор.

По ее словам, в этом случае хорошим решением будет увеличение нагрузок. «Обычная прогулка на коротком поводке, даже очень долгая, редко бывает достаточной. Но, если вы дадите собаке возможность гулять на длинном поводке (5-7 м), бегать «челночком» от куста к кусту, будете играть с ней в активные игры, заниматься ее физическим развитием, например, упражнениями на баланс и развитием мышц, ей уже станет легче. Если это представитель очень активной породы, селекция которой была направлена на то, чтобы сил у собаки было очень много и хватало очень надолго (охотничьи, пастушьи, служебные, ездовые собаки), то дать достаточную нагрузку будет сложнее. В этом случае можно заняться с питомцем более активными вещами, такими, как каникросс, байкджоринг, зимние виды ездового спорта и др.», — рассказывает Четина.

Главное, по словам эксперта, — это предварительно изучить правила занятий тем или иным видом спорта, выяснить, каким породам можно давать такую нагрузку, а у каких существуют «противопоказания», какой должна быть амуниция, по какой поверхности можно бегать и пр. В противном случае все чревато не только отсутствием результата, но и серьезными травмами и заболеваниями животного. «Если подойти к делу с умом, хорошая нагрузка оздоровит собаку, — говорит инструктор. — Конечно, виды специальной дрессировки, подходящие конкретной породе, очень помогут, если они будут проводиться регулярно».

3. Тревога

«Некоторым собакам бывает сложно оставаться дома одним не потому, что им скучно и нечем заняться, а потому, что они боятся одиночества (или тяжело переносят разлуку с конкретным человеком). В этом случае собака, оставаясь одна, постоянно испытывает нарастающую назойливую тревогу, которая не дает ей расслабиться и спокойно проспать до возвращения хозяев. Как людям свойственно мять и крутить что-то в руках от беспокойства, так и тревожная собака, лежащая на диване, будет „перебирать“ зубами, например, подушку, пока от нее не останется один пух. А уж если предмет, который попался собаке на пути, еще и пахнет хозяином (например, это его тапочек), то совсем хорошо, можно еще немного успокоиться и „помечтать“ о встрече», — объясняет инструктор психологию животного.

По словам Четиной, в этом случае порча вещей — лишь один из симптомов нездорового состояния животного. Поэтому необходимо избавить собаку от этой тревоги и уже после, если у нее есть привычка грызть вещи, бороться непосредственно с привычкой.

«Тревога из-за одиночества или расставания — достаточно сложное состояние. Оно поддается коррекции, но схема работы с собакой очень зависит от индивидуальных особенностей животного. Поэтому, если вам кажется, что это ваш случай, лучше всего обратиться к специалисту по коррекции поведения. Только внимательно изучив поведение питомца через наблюдение и с ваших слов, специалист сможет составить план коррекции, который не навредит собаке и не усугубит ее состояние», — говорит она.

4. Проблемы со здоровьем

Бывает и такое, что собака грызет несъедобные вещи из-за плохого самочувствия. Нередко к такому поведению напрямую побуждает боль или дискомфорт в желудке, изжога. «Если у собаки есть перебои с аппетитом, у нее нестабильный стул (то твердый, то мягкий), плохой резкий запах изо рта, иногда бывают как будто скованные движения и животное горбит спину, обратитесь с ней к ветеринарному врачу для обследования. Возможно, она не балуется, грызя вещи, а пытается таким образом заглушить внутренний дискомфорт или болевые ощущения», — предупреждает инструктор.