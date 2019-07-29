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загадочное радиоактивное облако над Европой связали с Россией

30.07.2019 11:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году ученые поняли, что необходимо размещать станции мониторинга радиоактивного загрязнения для обнаружения и оповещения населения о последствиях ядерных аварий. Ученые из пяти стран — Финляндии, Швеции, Федеративной Республики Германии, Дании и Норвегии — создали такие станции и объединили их в сеть, которую назвали Ro5. Об этом пишет Naked Science.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Два года назад члены сети начали сообщать о более высоких, чем обычно, уровнях рутения-106. И хотя содержание этого изотопа было ниже допустимой концентрации, его источник оставался неизвестным. Изначально европейские ученые подозревали аварию на одном из предприятий в России, на Урале. Но движение воздушных потоков и замеры радиоактивного фона вокруг этого предприятия показали, что эта версия несостоятельна.

Однако новая работа группы европейских ученых все же указывает на возможную утечку рутения-106 на объединении «Маяк» при производстве изотопа церия-144. Этот элемент российское предприятие поставляло в Национальную лабораторию Гран-Сассо в Италии, где проводили эксперименты по регистрации нейтрино.

Ученые проанализировали 1100 атмосферных измерений и 200 замеров, сделанных на поверхности. Полученные данные позволили исключить версию об аварии на спутнике, на котором был расположен изотопный генератор, содержащий рутений. Также они приводят опровержение других гипотез о появлении радиоактивного изотопа в атмосфере над несколькими европейскими странами.

Проведенное скрупулезное исследование хоть и отметает версию с падением спутникового аппарата, но не доказывает, что выброс рутения-106 произошел на «Маяке». Для подтверждения этого предположения ученым нужно как минимум провести замеры на территории России — от ее европейской границы до предполагаемого места выброса. Без них какие-либо выводы нельзя считать правдоподобными.

 
 
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Два года назад сообщалось о более высоких, чем обычно, уровнях рутения-106.
 
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