Минску обещают открытие новых станций метро уже в 2020 году

В первой половине 2020 года планируется открыть четыре станции третьей линии метро: пробный поезд запустят уже в январе следующего года, готовность станций составляет 98%.

Как сообщает телеканал ОНТ, на станции метро «Ковальская слобода» завершаются отделочные работы, на «Вокзальной» работы ведутся круглосуточно.: здесь завершается строительство, проводятся отделочные работы. На «Юбилейной площади» отделку еще не начинали.

Сообщается, что станцию «Вокзальную» и «Площадь Ленина» соединят два тоннеля с пешеходными зонами и траволаторами.

«Пассажиропоток будет разделен на два. То есть при переходе с одной станции на другую пассажиры не будут встречаться. Они будут идти по разным тоннелям», – объяснил Андрей Серафимович, заместитель главного инженера тоннельного отряда «Минскметростроя».