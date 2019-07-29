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Минску обещают открытие новых станций метро уже в 2020 году
Источник материала: БДГ
В первой половине 2020 года планируется открыть четыре станции третьей линии метро: пробный поезд запустят уже в январе следующего года, готовность станций составляет 98%.
Как
Сообщается, что станцию «Вокзальную» и «Площадь Ленина» соединят два тоннеля с пешеходными зонами и траволаторами.
«Пассажиропоток будет разделен на два. То есть при переходе с одной станции на другую пассажиры не будут встречаться. Они будут идти по разным тоннелям», – объяснил Андрей Серафимович, заместитель главного инженера тоннельного отряда «Минскметростроя».
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В первой половине 2020 года планируется открыть четыре станции третьей линии метро: пробный поезд запустят уже в январе следующего года, готовность станций...
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