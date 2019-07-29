Белорусам стали приходить сообщения о розыгрыше товаров Adidas. Но это обман

Источник материала: Tut.by

В редакцию обратился читатель Александр. Он рассказал, что ему прислали в Viber сообщение якобы о розыгрыше товаров Adidas. Но на деле это уловка мошенников.



Такое сообщение пришло нашему читателю

Оказывается, это не первый случай. Как сообщает издание «БрестСИТИ», брестчанам в мессенджере Viber в последнее время также приходят сообщения с предложением получить бесплатную обувь или футболку от Адидас в честь 95-летия компании.

Сообщения могут быть как на русском, так и на белорусском. Так, одно из них начинается со слов «Adidas раздае 3000 бясплатных пар абутку, 1800 футболак для святкавання свайго 95-годдзя. Атрымайце бясплатную абутак на: http://www.adidas****».



Изображение: BrestCITY.com

Сейчас сайт не открывается. Но ранее пользователям предлагалось пройти опрос, рассказать об акции друзьям (поделиться ссылкой, чтобы «забрать подарок») и/или оформить заказ, указав реквизиты своей банковской карточки. В итоге, перейдя по сомнительной ссылке, можно было потерять как деньги, так и доступ к своей учетной запись в мессенджере. Кроме того, нажав на ссылку, пользователь мог открыть мошенникам доступ к своему списку контактов на телефоне.

Это не новый «развод» — нечто подобное уже было зафиксировано на территории России и Казахстана .

Как писала ранее российская организация «Систематика», признаками сайта мошенников могут являться:

— приставка -footwears;

— .club доменная зона;

— http незащищенное соединение (у официального сайта httpS).