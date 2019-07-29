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Белорусам стали приходить сообщения о розыгрыше товаров Adidas. Но это обман
Источник материала: Tut.by
В редакцию обратился читатель Александр. Он рассказал, что ему прислали в Viber сообщение якобы о розыгрыше товаров Adidas. Но на деле это уловка мошенников.
Оказывается, это не первый случай. Как
Сообщения могут быть как на русском, так и на белорусском. Так, одно из них начинается со слов «Adidas раздае 3000 бясплатных пар абутку, 1800 футболак для святкавання свайго 95-годдзя. Атрымайце бясплатную абутак на: http://www.adidas****».
Сейчас сайт не открывается. Но ранее пользователям предлагалось пройти опрос, рассказать об акции друзьям (поделиться ссылкой, чтобы «забрать подарок») и/или оформить заказ, указав реквизиты своей банковской карточки. В итоге, перейдя по сомнительной ссылке, можно было потерять как деньги, так и доступ к своей учетной запись в мессенджере. Кроме того, нажав на ссылку, пользователь мог открыть мошенникам доступ к своему списку контактов на телефоне.
Это не новый «развод» — нечто подобное уже было зафиксировано на территории
Как
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подобная схема «развода» была ранее применена в России и Казахстане.
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