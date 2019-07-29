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Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»

30.07.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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  Организатором Конкурса является Генеральная прокуратура Российской Федерации. Соорганизаторами Конкурса выступают: генеральные прокуратуры Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции, Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан.

  К его проведению присоединились и страны БРИКС (Бразилия, Индия, Китай и ЮАР).

  Цель Конкурса – вовлечение молодежи в разработку и использование социальной рекламы в целях профилактики коррупционных проявлений, формирование практики взаимодействия общества с органами прокуратуры и органами государственной власти в антикоррупционном просвещении населения, привлечение к участию в профилактике коррупции молодежи Российской Федерации, Республики Армении, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, а также стран БРИКС (Бразилии, Индии, Китая и ЮАР).

  Конкурс проводится в два этапа: 

  Первый этап – полуфинал, проводится до 1 октября 2019 г. отдельно в каждой из стран-участниц. Затем работы в каждой номинации будут оценены национальной конкурсной комиссией. По итогам планируется проведение церемонии награждения.

  Конкурсные работы, занявшие первое место, проходят во второй этап - финал,только при условии их исполнения на английском языке (плакат) и с субтитрами на английском языке (видеоролик), который пройдет с 1 по 15 ноября 2019 г.

  Во втором этапе Жюри Международного конкурса в каждой номинации определит победителей и призеров. Торжественную церемонию награждения дипломами, ценными подарками и памятными призами планируется провестив декабре 2019 г. в городе Москве, приурочив к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря 2019 г.).

  Конкурсные работы из указанных стран принимаются на официальном сайте Конкурса http://anticorruption.life.

  В конкурсных работах могут быть отражены современные государственные механизмы борьбы с коррупцией на всех уровнях и в различных сферах жизнедеятельности общества и государства, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении.

  Пинский горисполком

 
 
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  Организатором Конкурса является Генеральная прокуратура Российской Федерации. Соорганизаторами Конкурса выступают: генеральные прокуратуры Республики...
 
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