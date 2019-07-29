Карантин из-за бешеной лисы введен в деревне Пляховщина Березовского района

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30 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Случай бешенства зарегистрирован в деревне Пляховщина Березовского района, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель районной ветеринарной станции Геннадий Беловешкин.

Инцидент в населенном пункте произошел 22 июля. На одно из сельских подворий забежала лиса. Дикое животное повело себя неадекватно и агрессивно: лиса проникла в погреб, где загрызла домашнего кота. Хозяину удалось запереть, а затем умертвить лесного зверя. Специалисты райветстанции взяли пробы животного и отправили их на исследование в Брестскую областную ветеринарную лабораторию. Подозрения подтвердились: у животного было выявлено бешенство.

По предложению районной ветеринарной станции 29 июля Березовский райисполком принял решение о введении на территории деревни Пляховщина двухмесячного карантина с выполнением всех противоэпизоотических и ветеринарно-профилактических мероприятий. "Сейчас на территории данного населенного пункта проводятся мероприятия в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства. Все заинтересованные службы проинформированы и действуют согласно предписанным в таких случаях инструкциям", - сказал Геннадий Беловешкин.

Он обратил внимание взрослых и детей на культуру обращения с животными. "Нужно быть внимательными: стараться избегать непосредственного контакта, не подходить и не гладить незнакомых животных, которые могут быть переносчиками вируса бешенства", - подчеркнул специалист. По его словам, это уже третий с начала года случай бешенства в Березовском районе.-0-