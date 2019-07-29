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Правительство Беларуси прогнозирует рост экономики на 2,5% и инфляцию в пределах 5% в 2020 году

30.07.2019 11:01 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Правительство Беларуси прогнозирует, что ВВП страны в 2020 году может вырасти на 2,5% при инфляции в пределах 5%.

"Ключевыми показателями эффективности работы правительства и Нацбанка на 2020 год предлагается определить темп роста ВВП - 102,5%, темп роста производительности труда - 102,1%, привлечение прямых иностранных инвестиций в объеме $1,7 млрд, инфляция за год не должна превысить 5%", - сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас в ходе заседания Совмина во вторник.

Главу правительства цитирует агентство БелТА.

В соответствии с прогнозом, реальные располагаемые доходы населения в 2020 году должны вырасти на 2,4%, реальная зарплата – на 2,1%.

Прирост экспорта товаров и услуг ожидается на уровне 3,3% или на $1,4 млрд по сравнению с ожидаемыми итогами текущего года. "Сальдо внешней торговли прогнозируется положительным на уровне 1% ВВП. Как видно из приведенных параметров, основной акцент - на обеспечение макроэкономической сбалансированности", - подчеркнул Румас.

"Весь пакет прогнозных документов неделю назад был детально рассмотрен и в целом одобрен на заседании президиума Совета министров, поднятые вопросы отработаны с заинтересованными. Сегодня в основном достигнуто понимание по ключевым вопросам", - констатировал премьер.

При этом глава правительства подчеркнул общую тенденцию к замедлению темпов роста мировой экономики. "На днях эксперты из МФВ и Всемирного банка вновь снизили ожидания по росту мировой экономики на 2019-2020 год. Замедляется еврозона, торговые войны межу США и Китаем ведут к усилению конкурентной борьбы на ряде рынков, чувствительных для белорусских производителей. Геополитическая напряженность дестабилизирует сырьевые рынки и ведет к отложенному спросу на инвестиционные товары", - отметил Румас.

По его мнению, "все это создает серьезные вызовы для устойчивой работы экономики страны как в текущем году, так и в 2020-м году".

Как сообщалось, ВВП Беларуси в первом полугодии 2019 года вырос на 0,9% при целевом прогнозе правительства не менее 1,8%.

По прогнозу властей, ВВП Беларуси по итогам года должен вырасти на 4% в 2019 году. Между тем, международные фининституты ожидают роста белорусской экономики в пределах 2% в текущем году.

 
 
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Правительство Беларуси прогнозирует, что ВВП страны в 2020 году может вырасти на 2,5% при инфляции в пределах 5%.
 
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