I Форум регионов Беларуси и Узбекистана создает предпосылки для конкретных проектов — Михаил Мясникович

Источник материала: Вороновская газета

I Форум регионов Беларуси и Узбекистана создает предпосылки для конкретных проектов, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с первым заместителем председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садыком Сафаевым, передает корреспондент БЕЛТА .

«В последние годы значительно активизировался диалог между нашими государствами и на высшем, и на высоком уровне. Действительно, появляются новые интересные проекты, которые, безусловно, будут содействовать нашему многостороннему сотрудничеству. Понятно, что I Форум регионов во многом носит организационный оттенок, но он создает предпосылки для того, чтобы мы выходили на конкретные проекты, контракты, соглашения как на уровне хозяйствующих субъектов, так и непосредственно регионов или отраслей», — сказал Михаил Мясникович.

/Будет дополнено/.

Пленарное заседание I Форума регионов Беларуси и Узбекистана пройдет в Минске

Пленарное заседание I Форума регионов Беларуси и Узбекистана пройдет сегодня в Минске. Оно будет посвящено сотрудничеству регионов как ключевому фактору развития межгосударственных отношений, сообщает БЕЛТА .





Ожидается, что сегодня на площадках форума будет подписан пакет межрегиональных соглашений о сотрудничестве, а также коммерческие контракты.

Форум стартовал накануне с проведения тематических секций: по вопросам промышленной кооперации, агропромышленного комплекса, а также взаимодействия в гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сферах.

В дни форума в белорусской столице работает выставка-ярмарка узбекских товаров. Кроме того, 29 июля в Минске открыли памятник-бюст узбекскому поэту Алишеру Навои.

Участие в мероприятии принимают представители регионов, министерств и ведомств, парламентарии, деловые круги двух стран. Делегацию Узбекистана возглавил первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев. С узбекской стороны представлены Андижанская, Бухарская, Джизакская, Наманганская, Самаркандская, Хорезмская, Ферганская и Ташкентская области.

Форум приурочен к официальному визиту в Беларусь Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Товарооборот Беларуси и Узбекистана в 2019 году может составить около $500 млн

Товарооборот Беларуси и Узбекистана по итогам 2019 года может составить около $500 млн. Об этом заявил в эфире телеканала ОНТ заместитель премьер-министра Узбекистана Эльер Ганиев.

«Руководители наших государств ставят задачу увеличить товарооборот. Мы надеемся, что в этом году он составит уже около $500 млн», — отметил Эльер Ганиев.





По его словам, Узбекистан видит хорошие перспективы сотрудничества двух стран, в том числе в промышленной кооперации. «Эта одна из наиболее интересных тем. Мы работаем здесь с двух сторон. Я думаю, здесь у нас большие возможности», — считает вице-премьер.

В свою очередь заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Дворник подчеркнул: «Мы будем делать все, чтобы с каждым годом товарооборот был выше».

Дипломатические отношения между Беларусью и Узбекистаном установлены 21 января 1993 года. В 2018 году объем двустороннего товарооборота составил $157,4 млн (120,2% к уровню 2017 года), в том числе экспорт белорусских товаров $113,6 млн (118,2%). В январе-мае 2019 года двусторонний товарооборот составил $89 млн (114,6% к уровню соответствующего периода 2018 года), в том числе экспорт белорусских товаров $67,9 млн (114,3%).

В 2018 году из Узбекистана в экономику Беларуси поступило $2,2 млн инвестиций (в 2,5 раза больше, чем за 2017 год), в том числе прямых — $2 млн (рост в 2,3 раза). В первом квартале 2019 года — $874,6 тыс. (109%), в том числе прямых — $869,9 тыс. (120,6%).

Беларусь и Узбекистан намерены углублять локализацию совместных производств

Беларусь и Узбекистан намерены переходить к глубокой локализации совместных производств, сообщил сегодня журналистам заместитель министра экономики и промышленности Узбекистана Сахиб Саифназаров на полях Форума регионов Беларуси и Узбекистана.





«Мы намерены отходить от сборочных, «отверточных» производств и будем больше нацелены на глубокую локализацию промышленности. По этому вопросу сейчас ведутся переговоры, и по итогам, думаю, завтра, мы уже получим конкретные решения», — сказал замминистра, уточнив, что речь в первую очередь идет о машиностроении.

Он выразил надежду, что во время форума будет достигнут ряд важных соглашений и договоренностей. В числе перспективных направлений для промкооперации Сахиб Саифназаров назвал электротехническую, текстильную, пищевую промышленность.

Замминистра озвучил сумму коммерческих контрактов, которые узбекская сторона хотела бы подписать на форуме регионов с Беларусью: «Мы намерены заключить контракты на сумму не менее $200-300 млн».

Сахиб Саифназаров принимает участие в секции, посвященной расширению сотрудничества в области промышленной кооперации. Заседание проходит на базе Минского тракторного завода.

Форум регионов Беларуси и Узбекистана открылся сегодня в Минске с проведения тематических секций. Программой форума их предусмотрено три: по вопросам промышленной кооперации, агропромышленного комплекса, а также взаимодействия в гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сферах.

Главной темой пленарного заседания, которое состоится 30 июля, станет сотрудничество регионов как ключевой фактор развития межгосударственных отношений. Ожидается, что на площадках форума будут подписаны около 15 межрегиональных соглашений о сотрудничестве, а также коммерческие контракты.

Гости и участники форума смогут ознакомиться с выставкой-ярмаркой узбекских товаров. Тематические выставки будут работать и на секциях. Кроме того, в дни форума в Минске откроют бюст узбекского поэта Алишера Навои.

Участие в мероприятии примут представители регионов, министерств и ведомств, парламентарии, деловые круги двух стран. Делегацию Узбекистана возглавит первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев. Будут представлены Андижанская, Бухарская, Джизакская, Наманганская, Самаркандская, Хорезмская, Ферганская и Ташкентская области.

Форум приурочен к официальному визиту в Беларусь Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Ученые Беларуси и Узбекистана будут развивать сотрудничество в области науки и технологий

Ученые Беларуси и Узбекистана будут развивать взаимодействие в области науки и технологий, сообщил председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков на заседании секции по развитию сотрудничества регионов в гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сферах, которое проходит во время I Форума регионов Беларуси и Узбекистана.

«Национальная академия наук Беларуси и Министерство инновационного развития Узбекистана подпишут соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий. Это предусмотрено в рамках предстоящего официального визита в Беларусь Президента Узбекистана», — сказал Владимир Гусаков.

В конце 2018 года делегация белорусских ученых посетила Академию наук Узбекистана. «Был обсужден ряд вопросов, в том числе выполнения совместных проектов и взаимодействия в области физики, новых материалов, биотехнологий. В апреле текущего года по итогам нашей встречи с министром инновационного развития Узбекистана достигнуты договоренности о прохождении узбекскими специалистами стажировок в организациях НАН Беларуси и обучение их в аспирантуре, а также о продолжении практики проведения совместных учебно-методических и научно-практических конференций и семинаров. Отмечу, что эта договоренность уже выполняется: молодые ученые из Узбекистана приступили к выполнению программы стажировки», — рассказал председатель Президиума НАН.

Ученые двух стран планируют реализовать совместный проект по изучению истории участия представителей узбекского народа в боях на территории Беларуси во время Великой Отечественной войны. «Уже скоро мы все будем отмечать 75-летие Победы. Полагаю, что наши народы должны навсегда сохранить в своих сердцах гордость, а в памяти — правду об этом великом подвиге наших отцов, дедов и прадедов. И наши совместные исследования помогут в этом благородном деле», — добавил Владимир Гусаков.

Совместное с Беларусью фармпредприятие в Узбекистане начнет отгрузки на его рынок в 2020 году

Совместное белорусско-узбекское фармацевтическое предприятие, которое создается в Узбекистане, начнет отгрузку продукции на его рынок в 2020 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил и. о. генерального директора Управляющей компании холдинга «Белфармпром» Виктор Шеин.





«Белфармпром», агентство по развитию фармацевтической отрасли при Минздраве Узбекистана и узбекское ООО Fagusal (компания занимается реализацией оптовой фармацевтической и медицинской продукции) подписали в Минске на полях I Форума регионов Беларуси и Узбекистана договор о сотрудничестве. Он направлен на реализацию проекта по созданию совместного предприятия по производству лекарств в виде таблеток и капсул.

Виктор Шеин назвал его транснациональным и стратегическим. Произведенную продукцию планируется поставлять в третьи страны, в частности, в Афганистан. «Думаю, что в следующем году, когда с новой площадки уже будут первые отгрузки на рынок Узбекистана, мы с большой долей вероятности примем участие в конкурсных закупках на территории Афганистана», — сказал и.о. гендиректора.

Предприятие будет зарегистрировано в текущем году. Проект интересен многим белорусским производителям и требует четко выверенных подходов по созданию промышленных мощностей, отметил Виктор Шеин. «С белорусской стороны включилось сначала 6 предприятий, потом 9, сейчас их уже 11. Поэтому, чтобы правильно построить бизнес-план, мы должны учесть пожелания всех производителей, поскольку от номенклатуры зависит технологическая линия и оборудование, которое будет устанавливаться, — пояснил он. — Проект уникален тем, что на этой площадке будет вводиться номенклатура от всех ведущих белорусских предприятий, которые сейчас осуществляют прямые поставки из Беларуси в Узбекистан», — добавил собеседник.

Таким путем белорусские производители планируют нарастить свое присутствие на узбекском рынке. «И самое главное — обеспечить лекарственную безопасность хорошего партнера, Узбекистана, где на текущий момент те позиции, которые мы отгружаем, не производятся», — подчеркнул и.о. гендиректора «Белфармпром».

Узбекистан заинтересован в создании с Беларусью новых засухоустойчивых сортов картофеля



Узбекистан заинтересован в сотрудничестве с Беларусью по созданию новых засухоустойчивых и высокоурожайных сортов картофеля, сообщил председатель Комитета по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Сената Олий Мажлиса Узбекистана Алишер Курманов во время I Форума регионов Беларуси и Узбекистана. Узбекистан заинтересован в сотрудничестве с Беларусью по созданию новых засухоустойчивых и высокоурожайных сортов картофеля, сообщил председатель Комитета по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Сената Олий Мажлиса Узбекистана Алишер Курманов во время I Форума регионов Беларуси и Узбекистана.



«Узбекистан рассматривает Беларусь в качестве одного из ключевых партнеров в сфере развития сельского хозяйства. Мы с большим интересом и восхищением наблюдаем за успехами наших белорусских коллег. Надеемся, что одним из результатов форума станет дальнейшее углубление сотрудничества в этой очень важной области. Активизацию сотрудничества в сфере сельского хозяйства и промышленной кооперации мы рассматриваем в качестве важной составляющей общего контекста торгово-экономических отношений с Беларусью, — сказал Алишер Курманов. — В частности, ввиду изменения климата для нас очень важным и актуальным является создание новых засухоустойчивых высокоурожайных и устойчивых к различным болезням сортов картофеля. И в сотрудничестве с Беларусью в этом направлении есть значительный потенциал».

Взаимодействие белорусских и узбекских ученых в сфере селекции уже налажено. В кооперации с НПЦ Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству в Ташкентской области проводятся технологические испытания восьми сортов картофеля и 20 сортов овощных культур.

«Мы готовы проводить совместные исследования по совершенствованию защиты растений от новых видов вредителей и болезней. Видим необходимость в реализации проектов по промышленной кооперации, созданию новых производственных цепочек с целью выпуска высококачественной конкурентоспособной и востребованной продукции с высокой добавленной стоимостью», — резюмировал Алишер Курманов.

I Форум регионов Беларуси и Узбекистана проходит 29-30 июля. Он приурочен к официальному визиту в Беларусь Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Программой форума предусмотрены три секции: по вопросам промышленной кооперации, агропромышленного комплекса, а также взаимодействия в гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сферах. Главной темой пленарного заседания, которое состоится 30 июля, станет сотрудничество регионов как ключевой фактор развития межгосударственных отношений.

Молочно-товарный комплекс по белорусским технологиям построят в Узбекистане



Молочно-товарный комплекс по белорусским технологиям построят в Ташкентской области, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов на полях I Форума регионов Беларуси и Узбекистана.







«У нашего борисовского предприятия ОАО «Здравушка-милк» есть партнер в Ташкентской области. Они совместно будут строить молочно-товарный комплекс на 1 тыс. голов дойного стада в Узбекистане. Планируется создать там по белорусскому проекту ферму, перерабатывающий цех (будем производить цельномолочную продукцию по белорусским технологиям), поставить оборудование и скот из Беларуси», — сказал Алексей Богданов.

Беларусь поставляет в Узбекистан мясо птицы и говядину, молочную продукцию в широком ассортименте, сахар, кондитерские изделия, бакалейную продукцию. «В прошлом году мы экспортировали в Узбекистан сельхозпродукции на $17 млн. Кроме того, в Ташкенте открылся магазин белорусских товаров, который мы планируем наполнять нашим продовольствием в широком ассортименте на сумму $800-900 тыс. в год, — отметил начальник главного управления ВЭД. — У нас есть большой потенциал в развитии наших поставок в Узбекистан. Мы проанализировали ежегодный импорт Узбекистана и видим, в каких направлениях можем направить дополнительные объемы. Это такие позиции, как сухие молочные продукты, цельномолочная продукция, мясо, племенной скот. В прошлом году мы поставили 275 голов племенного скота для развития молочного животноводства, в этом году поставки продолжились: за полгода уже поставили 91 голову скота. В этом году начали поставки лошадей в Узбекистан».

I Форум регионов Беларуси и Узбекистана проходит 29-30 июля. Он приурочен к официальному визиту в Беларусь Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Программой форума предусмотрена работа трех секций: по вопросам промышленной кооперации, агропромышленного комплекса, а также взаимодействия в гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сферах. Во время секции по АПК планируется обсудить не только торгово-экономическое сотрудничество, но и партнерство в ветеринарной сфере, области животноводства и племенного дела, растениеводства, аграрного образования. Главной темой пленарного заседания, которое состоится 30 июля, станет сотрудничество регионов как ключевой фактор развития межгосударственных отношений.

Дипломатические отношения между Беларусью и Узбекистаном установлены 21 января 1993 года. В 2018 году стороны отметили 25-летие их установления. В 2018 году объем двустороннего товарооборота составил $157,4 млн (120,2% к уровню 2017 года), в том числе белорусский экспорт товаров составил $113,6 млн (118,2%). В январе-мае 2019 года двусторонний товарооборот составил $89 млн (114,6% к уровню соответствующего периода 2018 года), в том числе белорусский экспорт товаров — $67,9 млн (114,3%).

В 2018 году из Узбекистана в экономику Беларуси поступило $2,2 млн инвестиций (в 2,5 раза больше, чем за 2017 год), в том числе прямых — $2 млн (рост в 2,3 раза). В первом квартале 2019 года — $874,6 тыс. (109%), в том числе прямых — $869,9 тыс. (120,6%).

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