О совместных проектах, экспорте и бизнесе за тысячи километров. Участники делегации Гродненской области о результатах визита в Узбекистан

Источник материала: Вороновская газета





В Узбекистане с деловым визитом побывала делегация Гродненской области.

На повестке дня были договоренности о дальнейшем развитии сотрудничества, налаживании новых экономических и торговых связей, поиск бизнес-партнеров. О чем удалось договориться, каковы перспективы дальнейшего сотрудничества Гродненской области и Узбекистана, рассказали участники делегации.





Михаил КАРПОВИЧ, председатель Лидского райисполкома:

– Поездка в Узбекистан оставила самые теплые впечатления. Страна очень похожа на нашу, узбекская идеология направлена на интенсивное развитие экономики: все передовые мировые технологии мгновенно адаптируются к условиям государства. Узбеки ищут новых экономических партнеров и быстро учатся, создают совместные предприятия, идут вперед семимильными шагами, «ловят» все передовое-перспективное и выстраивают прочные отношения с новыми партнерами. Позитивное культурное общество, воспитанная молодежь, чистые города, трепетное отношение к истории и культурному наследию страны – все это восхитило.

По дороге из Ташкента в Самарканд обратил внимание на поля и увидел, что механизация сельского хозяйства оставляет желать лучшего. И озвучил предложение: создать совместное предприятие по выпуску сельхозтехники, адаптированной к условиям Узбекистана на базе машиностроительных предприятий Гродненской области. Тема заинтересовала руководство Самаркандской области.

Вторая идея – найти активных дистрибьюторов по сбыту лакокрасочной продукции ОАО «Лидская лакокраска» и продукции ОАО «Стеклозавод «Неман», а также сухих молочных продуктов ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат». Эта продукция востребована в Узбекистане и сможет стать новыми точками взаимного интереса.

Кстати, товарооборот Лидского района с Узбекистаном за первое полугодие вырос в два раза и составил 4 миллиона долларов. Уверен, что это не предел. В среду делегация Самаркандской области, принимающая участие в Первом форуме регионов Беларуси и Узбекистана в Минске, собирается посетить Лидчину, и мы продолжим наше общение.

Ян МАЗУРКЕВИЧ, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга “ГродноОблсельхозтехника”:

– Первую попытку продать собственную продукцию сельскохозяйственного назначения в Узбекистан мы предприняли в 2011 году, однако это была разовая поставка.Нынешний деловой визит делегации области в эту страну дает возможность наладить сотрудничество с таким крупным регионом, как Самаркандская область. Для них представляет интерес и сельскохозяйственная техника, выпускаемая предприятиями нашего холдинга.

Сегодня в составе УП «Облсельхозтехника» 44 предприятия, на которых трудяится 6,3 тысячи человек. У нас 17 промышленных предприятий, в том числе 6 льнозаводов; 14 многоотраслевых агросервисных, 4 автотранспортных и 9 предприятий занимающихся оптовой торговлей. Активно развиваем производство и оптовую торговлю современной сельскохозяйственной техникой, оборудованием, средствами защиты растений, способствуем внедрению лучших мировых современных технологий.

На переговорах с узбекскими партнерами вели речь не только о торговле гродненской продукцией сельскохозяйственного назначения, но и о создании совместного производства по выпуску различной техники. Их заинтересовали плуги для обработки почвы, сеноуборочная техника, а также машины для овощеводства и виноградарства.

Сейчас десятки видов различной продукции поставляем в Россию. С подписанием соглашения о разностороннем межрегиональном сотрудничестве с Самаркандской областью значительно расширится география поставок нашей продукции на новый рынок, а в идеале – создание совместного производства.

Богдан ГЕЙШТОВТ, директор ОАО «Минойтовский ремонтный завод»:

– Поездка в Узбекистан подарила много плодотворных встреч, была наполнена полезным общением. Мы узнали от заместителя губернатора Самаркандской области, что они нуждаются в качественной сельхозтехнике и ищут партнеров, заинтересованных в ее совместном производстве. Надеемся, что нам помогут встретиться, и в лице узбекских коллег мы обретем хорошего партнера по бизнесу. На сегодняшний день мы выпускаем около тридцати модификаций сельскохозяйственных машин, необходимых для организации качественного процесса земледелия.





Сергей Скиба, генеральный директор ОАО «Слонимский мясокомбинат»:

– Слонимский мясокомбинат заинтересован в налаживании прямых торговых связей с деловыми партнерами из других стран, а служебные командировки для нас – необходимая составляющая рабочего процесса. Во время недавнего визита в составе делегации области в Узбекистан удалось провести ряд встреч с местными деловыми кругами, в результате которых были достигнуты определенные договоренности по экспорту нашей продукции. Так, к трем партнерам из Узбекистана, с которыми у нас уже выстроились перспективные отношения, вскоре добавится еще один крупный игрок на узбекском рынке – ведем переговоры о сотрудничестве с руководством разветвленной сети магазинов по реализации в торговых точках охлажденного мяса говядины.

Своеобразным пропуском, позволяющим выходить на рынки мусульманских стран, для нашего предприятия является сертификат «Халяль». Надо сказать, что Слонимский мясокомбинат – единственное мясоперерабатывающее предприятие в области, которое поставляет продовольственную продукцию с сертификатом «Халяль». Комбинат успешно экспортирует мясо говядины и консервы в Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Армению, Вьетнам, есть хорошие предпосылки для прочных торговых связей с Ираном, Грузией и, конечно, Узбекистаном.

Алла БИБИКОВА, Николай ШЛЫК, Екатерина ВЕСЕЛУХА https://grodnonews.by/