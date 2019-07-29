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В Беларуси хотят в несколько раз повысить досрочные пенсии за работу в особых условиях

30.07.2019 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси хотят заметно поднять досрочные пенсии, которые назначают тем, кто был занят трудом в особых условиях. Так, правительство подготовило проект указа, который предусматривает предоставление дополнительных пенсионных гарантий белорусам с длительным стажем работы в неблагоприятных условиях труда, сообщает Федерация профсоюзов. Это право на назначение досрочной пенсии в более высоком размере — около 380−400 рублей. Сейчас документ проходит согласование.

В Беларуси хотят в несколько раз повысить досрочные пенсии за работу в особых условиях

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«На данный момент в связи с принятыми в законодательстве изменениями они (работники, занятые в особых условиях труда. — Прим. TUT.BY) могут претендовать на профессиональную пенсию. Сегодня, с учетом переходного периода, ее размер составляют только 40−50 рублей», — поясняют в федерации. Это, считают профсоюзы, «несоизмеримо с их огромным трудовым вкладом». «Мы неоднократно обращались в Министерство труда и соцзащиты, Совет министров с предложениями установить более справедливые подходы в этом вопросе», — отметил председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда.

Сейчас для назначения досрочной пенсии (на 5 лет раньше общеустановленного пенсионного возраста) стаж работы в особых условиях труда у женщины должен быть не меньше 10 лет, а у мужчины — не меньше 12 лет 6 месяцев. При этом тем, у кого не меньше половины такого стажа выработано до 1 января 2009 года, досрочная пенсия предоставляется по Закону «О пенсионном обеспечении», остальным — по Закону «О профессиональном пенсионном страховании».

Справка FINANCE.TUT.BY. С августа 2014 года некоторые работники, которые до 1 января 2009 года отработали не меньше половины полного стажа, необходимого для назначения трудовой пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда, могут выйти на льготную трудовую пенсию вместо досрочной профессиональной пенсии.

Те же, кто выработал меньше половины полного стажа до 2009 года, могут претендовать на ежемесячную доплату к зарплате или на дополнительную профессиональную пенсию (для этого работодателю нужно уплачивать за этого работника обязательные взносы на профессиональное пенсионное страхование в ФСЗН).

В Беларуси хотят заметно поднять досрочные пенсии, которые назначают тем, кто был занят в особых условиях труда. Об этом шла речь на X пленуме Совета Федерации профсоюзов Беларуси.

 
 
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