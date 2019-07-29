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Здание Столинского ЖКХ выкупил местный бизнесмен за 135 тыс.рублей
30.07.2019 12:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Здание по улице Советской № 92, где ранее помещения сдавались в аренду под объекты торговли, продано с аукциона.
Здание по улице Советской № 92
Бытовое здание принадлежало Столинскому ЖКХ. Как
По решению районного Совета депутатов деньги от продажи объекта недвижимости поступят на счёт Столинского ЖКХ для развития материально-технической базы предприятия.
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Здание по улице Советской № 92, где ранее помещения сдавались в аренду под объекты торговли, продано с аукциона. Здание по улице Советской № 92 Бытовое здание...
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