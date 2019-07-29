Здание Столинского ЖКХ выкупил местный бизнесмен за 135 тыс.рублей

Источник материала: Виртуальный Брест

Здание по улице Советской № 92, где ранее помещения сдавались в аренду под объекты торговли, продано с аукциона.





Здание по улице Советской № 92

Бытовое здание принадлежало Столинскому ЖКХ. Как пишет БелТА со ссылкой на председателя комитета «Брестоблимущество» Павла Манько, здание административно-хозяйственного назначения площадью 300 кв.м с земельным участком в 9 соток продавец оценил в 50 тыс. рублей. За лот развернулась серьёзная борьба между четырьмя участниками аукциона. В итоге новым владельцем недвижимого имущества стал субъект хозяйствования, заплативший за него 135 тыс. рублей, в 2,7 раза дороже начальной цены. Известно, что это местный бизнесмен.

По решению районного Совета депутатов деньги от продажи объекта недвижимости поступят на счёт Столинского ЖКХ для развития материально-технической базы предприятия.