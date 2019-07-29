Как на месте стихийной свалки жители деревни в Пинском районе обустроили детскую площадку

Источник материала: Виртуальный Брест

После неоднократных обращений жителей деревни Лосичи к местной власти, им стали помогать.





Эта история началась так давно, что никто из жителей деревни Лосичи уже и не помнит, кто именно выкопал огромную яму для мусора практически на самом въезде в село.

Местные власти на яму внимания не обращали, так как от дороги она была ограждена высоким забором. Зимой мусор по всей округе растаскивали бродячие собаки, летом на него слетались огромные мухи, и с места стихийной свалки распространялся зловонный запах.

Неоднократно сельчане просили у местных властей засыпать яму, но их просьбы так и не были услышаны. Терпение жителей близлежащих домов лопнуло, и в феврале 2013 года они письменно обратились в сельисполком, после чего рассадник антисанитарии был погребён под толстым слоем земли.





Так территория детской площадки выглядела в феврале 2013 года

Примерно в 2010-2012 годах в деревне Лосичи прибавилось много новых семей с детьми. Жители деревни решили на месте бывшей стихийной свалки построить детскую площадку. К слову, детская площадка в деревне была в советские времена, но в лихие 90-е она как-то незаметно исчезла за высокими заборами отдельных граждан.

Навстречу сельчанам пошёл Плещицкий сельсовет, который предоставил деревянные брусья и краску. А дальше в ход пошли подручный материал, фантазия и собственные руки местной жительницы – Галины Приловской. Именно она была инициатором создания площадки. Из брусьев построила полюбившиеся детворе деревянный домик, колодец и лесенку. Принесённые из дома старые оконные рамы переделала в песочницы, одна из них была в виде автомобиля.









Помочь Галине Михайловне обустроить площадку иногда приходили родители, но чаще – дети. Вместе они построили шалаш у яблони и обустроили место для костра. Из автомобильных покрышек сделали не только полосу препятствий, но и клумбы для цветов.

Галина Михайловна договорилась с новым владельцем здания Лосичской школы и перевезла на площадку металлические турники и брусья, правда, часть из них вскоре куда-то пропала. Три спортивных снаряда успели спасти от нечистых на руку людей.

Работы хватило на всё лето. Дети были в восторге.





Каждый год площадку подкрашивали, в клумбах высаживали новые цветы. За 6 лет некоторые деревянные сооружения обветшали и их разобрали.

С момента строительства площадки дети неоднократно говорили, что на ней не хватает качелей. Но в бюджете сельисполкома денег на приобретение качелей не было.

В планах по благоустройству эта покупка планировалась только на 2020 год. 4 апреля 2019 года жители Лосичей обратились на горячую линию к заместителю председателя Пинского райисполкома Сергею Жидецкому с просьбой помочь решить этот вопрос.

Через 15 дней пришло письмо, в котором сообщалось, что качели будут установлены до конца июля. Также сообщалось, что новые игровые конструкции будут установлены на детских площадках в деревне Плещицы и Стытычево. Ориентировочная стоимость покупки составила порядка 4 тысяч рублей.









И вот на детскую площадку привезли две новые качели. Галина Приловская передала на баланс сельисполкома три уцелевших металлических спортивных снаряда. Устанавливать новые конструкции пришли неравнодушные жители деревни: Леонид и Людмила Бударины, их внук Егор, Галина Приловская, Светлана Куделич и Иван Неделько, которому в этом году исполнилось 80 лет. Всё основательно зацементировали и сутки не пускали на качели детей.





Первые испытатели качелей. Еле дождались утра

Сегодня территорию бывшей мусорной свалки не узнать. Весь день на площадке не умолкают детские голоса. Вечером к ним присоединяются подростки. Пока дети и внуки играют, взрослые общаются и обсуждают планы по дальнейшему благоустройству своей деревни.









Стоит отметить, что жители деревни Лосичи не в первый раз проявляют гражданскую активность. Напомним, недавно они добились переноса ФАПа из аварийного здания в центр деревни и сами благоустроили территорию нового месторасположения медпункта.