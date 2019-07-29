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В Пинске автомобили скорой помощи изношены на 82%
30.07.2019 12:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Местные власти ищут решение проблемы.
Фото иллюстрационное из архива Медиа-Полесье
В Пинском горисполкоме прошло аппаратное совещание, на котором рассматривались вопросы работы Специализированного автотранспортного предприятия Пинской центральной поликлиники.
Предприятие было организовано в 1990 году, его задача - обеспечивать лечебные учреждения города автотранспортом, организовать содержание и ремонт этого транспорта.
По существующим нормативам, для такого города, как Пинск, необходимо 98 спецавтомобилей медицинского назначения (без учёта грузовых). На сегодняшний день их имеется 90 (21 карета скорой помощи и 4 реанимобиля).
По информации руководства организации, общий износ автотранспорта по предприятию составляет 98%, автомобили скорой помощи изношены на 82%. Причём, 16 карет скорой помощи изношены на 100%.
Последнее обновление автотранспорта спецпредприятия было в 2017 году (тогда было приобретено 5 новых авто). Нормативный срок эксплуатации оперативных транспортных средств 5,5 лет, поэтому для беспроблемной работы автопарка предприятия ежегодно необходимо закупать как минимум 2 новых автомобиля.
Пинские власти решили задействовать все источники финасирования и, начиная с 2020 года, закупать необходимое количество автомобилей для транспортного предприятия Пинской центральной поликлиники.
Использована информация ТРК «Пинск»
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Местные власти ищут решение проблемы. Фото иллюстрационное из архива Медиа-Полесье В Пинском горисполкоме прошло аппаратное совещание, на котором...
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