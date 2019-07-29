В Пинске автомобили скорой помощи изношены на 82%

Источник материала: Виртуальный Брест

Местные власти ищут решение проблемы.





Фото иллюстрационное из архива Медиа-Полесье

В Пинском горисполкоме прошло аппаратное совещание, на котором рассматривались вопросы работы Специализированного автотранспортного предприятия Пинской центральной поликлиники.

Предприятие было организовано в 1990 году, его задача - обеспечивать лечебные учреждения города автотранспортом, организовать содержание и ремонт этого транспорта.

По существующим нормативам, для такого города, как Пинск, необходимо 98 спецавтомобилей медицинского назначения (без учёта грузовых). На сегодняшний день их имеется 90 (21 карета скорой помощи и 4 реанимобиля).

По информации руководства организации, общий износ автотранспорта по предприятию составляет 98%, автомобили скорой помощи изношены на 82%. Причём, 16 карет скорой помощи изношены на 100%.

Последнее обновление автотранспорта спецпредприятия было в 2017 году (тогда было приобретено 5 новых авто). Нормативный срок эксплуатации оперативных транспортных средств 5,5 лет, поэтому для беспроблемной работы автопарка предприятия ежегодно необходимо закупать как минимум 2 новых автомобиля.

Пинские власти решили задействовать все источники финасирования и, начиная с 2020 года, закупать необходимое количество автомобилей для транспортного предприятия Пинской центральной поликлиники.

Использована информация ТРК «Пинск»