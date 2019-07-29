Adidas раздает белорусам бесплатные кроссовки? На самом деле, нет

Источник материала: Виртуальный Брест

До Беларуси добрался очередной «развод», который ранее замечали на территории соседней страны. Как рассказал Onliner один из наших читателей, обман заключается в рассылке через популярные мессенджеры сообщений, предлагающих поучаствовать в игре. Мероприятие якобы приурочено к 95-летию компании Adidas.





Действительно, в 2019 году ей исполняется 95 лет, чем, видимо, пытаются воспользоваться мошенники.

«Adidas раздае 3000 бясплатных пар абутку, 1800 футболак для святкавання свайго 95-годдзя. Атрымайце бясплатную абутак на…» — говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены), в котором также дана ссылка на сайт с доменом третьего уровня, не имеющим отношения к Adidas (ранее этот же домен, зарегистрированный в мае 2019 года, использовался для привлечения поклонников Nike).

В настоящее время при попытке перейти на ресурс мошенников пользователь перенаправляется на официальный сайт Adidas. Ранее же ему предлагали заполнить анкету и, как говорит наш читатель, указать данные банковской карты. Вероятнее всего, чтобы вытянуть из доверчивых определенную сумму денег либо, в худшем случае, получить все данные о кредитке.

Судя по тому, что писали ранее российские ресурсы , адреса «развода» могут размещаться на разных доменах второго и третьего уровней, в названии практически наверняка будет использоваться словосочетание (adidas-footwears, к примеру) либо adidas.com-wolny.com в нынешнем случае. Мошеннические сайты размещаются обычно на незащищенном соединении (http вместо https).



