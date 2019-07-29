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Владелец Menu.by заявил о приобретении украинского сервиса Eda.ua
30.07.2019 11:52 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Компания Menu Group завершила юридическую процедуру по поглощению украинского сервиса доставки еды Eda.ua.
Как пишет
Украинский сервис компания с армянскими корнями приобрела у литовской Foodout Group. По словам Вагана Керобяна, «это не только кэш-сделка, в ней присутствовал обмен акциями». Стоимость такого сервиса оценивается экспертами от 0,5 до 1,5 годового оборота еды, т.е. не более 2 млн долларов.
Menu Group планирует использовать Eda.ua для ускорения выхода на рынок собственного сервиса Menu.ua. Со временем трафик с купленного домена будет перенаправляться на собственный домен.
Menu Group развивает агрегаторы заказа еды в Беларуси (menu.by — с 2016 года), Грузии (menu.ge — с 2017 года) и Армении (menu.am — c 2012 года). По словам Вагана Керобяна, компания ранее привлекла 6 млн долларов, половину из которых в 2017 году вложили основатель российского Delivery Club Левон Оганесян и другие инвесторы. Компания планирует инвестировать в собственное развитие 10 млн долларов в ближайшее время.
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Компания Menu Group завершила юридическую процедуру по поглощению украинского сервиса доставки еды Eda.ua.
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