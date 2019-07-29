ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владелец Menu.by заявил о приобретении украинского сервиса Eda.ua

30.07.2019 11:52 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Владелец Menu.by заявил о приобретении украинского сервиса Eda.ua

Компания Menu Group завершила юридическую процедуру по поглощению украинского сервиса доставки еды Eda.ua.

Как пишет reform.by, об этом российскому изданию «Коммерсантъ» рассказали основатель и CEO Menu Group Ваган Керобян и управляющий партнер SOL Ventures Левон Оганесян.

Украинский сервис компания с армянскими корнями приобрела у литовской Foodout Group. По словам Вагана Керобяна, «это не только кэш-сделка, в ней присутствовал обмен акциями». Стоимость такого сервиса оценивается экспертами от 0,5 до 1,5 годового оборота еды, т.е. не более 2 млн долларов.

Menu Group планирует использовать Eda.ua для ускорения выхода на рынок собственного сервиса Menu.ua. Со временем трафик с купленного домена будет перенаправляться на собственный домен.

Menu Group развивает агрегаторы заказа еды в Беларуси (menu.by — с 2016 года), Грузии (menu.ge — с 2017 года) и Армении (menu.am — c 2012 года). По словам Вагана Керобяна, компания ранее привлекла 6 млн долларов, половину из которых в 2017 году вложили основатель российского Delivery Club Левон Оганесян и другие инвесторы. Компания планирует инвестировать в собственное развитие 10 млн долларов в ближайшее время.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Menu Group завершила юридическую процедуру по поглощению украинского сервиса доставки еды Eda.ua.
 
Новости дня
Новости разные
 
Карантин из-за бешеной лисы введен в деревне Пляховщина Березовского района
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика