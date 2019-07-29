Владелец Menu.by заявил о приобретении украинского сервиса Eda.ua

Источник материала: Ежедневник





Компания Menu Group завершила юридическую процедуру по поглощению украинского сервиса доставки еды Eda.ua.

Как пишет reform.by , об этом российскому изданию «Коммерсантъ» рассказали основатель и CEO Menu Group Ваган Керобян и управляющий партнер SOL Ventures Левон Оганесян.

Украинский сервис компания с армянскими корнями приобрела у литовской Foodout Group. По словам Вагана Керобяна, «это не только кэш-сделка, в ней присутствовал обмен акциями». Стоимость такого сервиса оценивается экспертами от 0,5 до 1,5 годового оборота еды, т.е. не более 2 млн долларов.

Menu Group планирует использовать Eda.ua для ускорения выхода на рынок собственного сервиса Menu.ua. Со временем трафик с купленного домена будет перенаправляться на собственный домен.

Menu Group развивает агрегаторы заказа еды в Беларуси (menu.by — с 2016 года), Грузии (menu.ge — с 2017 года) и Армении (menu.am — c 2012 года). По словам Вагана Керобяна, компания ранее привлекла 6 млн долларов, половину из которых в 2017 году вложили основатель российского Delivery Club Левон Оганесян и другие инвесторы. Компания планирует инвестировать в собственное развитие 10 млн долларов в ближайшее время.