ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чемпион мира по боксу из России приставал в самолете к девушке. Его сняли с рейса

30.07.2019 12:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Российский боксер Сергей Ковалев был снят с рейса Майами — Лос-Анджелес. Он приставал к девушке и забрасывал ее деньгами.


Reuters

Как сообщает The Athletic, Ковалев хватал ее за руку, пытался поцеловать, а затем начал бросать в нее купюры. Пассажирка пожаловалась стюардессе, после чего боксера высадили с рейса. Уголовного дела в отношении Ковалева заведено не было, так что инцидент не должен помешать его бою за титул WBO с британцем Энтони Ярдом. Этот поединок запланирован на 24 августа.

Ковалев является действующим чемпионом мира по версии WBO в полутяжелой весовой категории.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский боксер Сергей Ковалев был снят с рейса Майами - Лос-Анджелес. Он приставал к девушке и забрасывал ее деньгами.
 
Новости дня
Новости разные
 
Замена шоколаду. Диетологи признали мороженое самым полезным десертом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика