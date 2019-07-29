Чемпион мира по боксу из России приставал в самолете к девушке. Его сняли с рейса

Источник материала: Tut.by

Российский боксер Сергей Ковалев был снят с рейса Майами — Лос-Анджелес. Он приставал к девушке и забрасывал ее деньгами.



Reuters

Как сообщает The Athletic , Ковалев хватал ее за руку, пытался поцеловать, а затем начал бросать в нее купюры. Пассажирка пожаловалась стюардессе, после чего боксера высадили с рейса. Уголовного дела в отношении Ковалева заведено не было, так что инцидент не должен помешать его бою за титул WBO с британцем Энтони Ярдом. Этот поединок запланирован на 24 августа.

Ковалев является действующим чемпионом мира по версии WBO в полутяжелой весовой категории.