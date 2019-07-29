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Чемпион мира по боксу из России приставал в самолете к девушке. Его сняли с рейса
Источник материала: Tut.by
Российский боксер Сергей Ковалев был снят с рейса Майами — Лос-Анджелес. Он приставал к девушке и забрасывал ее деньгами.
Как сообщает
Ковалев является действующим чемпионом мира по версии WBO в полутяжелой весовой категории.
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Российский боксер Сергей Ковалев был снят с рейса Майами - Лос-Анджелес. Он приставал к девушке и забрасывал ее деньгами.
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